Как легко увеличить стоимость построенного дома?

Построить дом — важный этап в жизни для любого человека. А сделать это красиво так же важно, как и сделать надёжно. Тем более это существенно, если по каким либо причинам дом готовится к продаже. Мы все покупаем красивую «обертку» и только потом, то что внутри. Профессиональные агенты по продаже недвижимости знают: дом на продажу должен быть привлекательным снаружи, иначе никакую «венецианскую штукатурку» уже не продать.

Тогда и встаёт вопрос: а чем же облицевать нашу «крепость»? Вариантов масса, но выбрать нужно именно тот самый, подходящий по всем параметрам. Пусть ваши творческие задумки известны только вам, но какими бы они ни были, чтобы воплотить их в жизнь, нужно знать, из чего можно творить. Сегодня речь пойдёт о гиперпрессованном кирпиче и его потенциале в отделке вашего дома.

Даже старенькую дачу «упаковав» «гиперперессом» или как его еще называют — «дешевым клинкером» (при равных качественных характеристиках стоимость на 40% ниже) вы поднимаете его стоимость в несколько раз по сравнению с общими затратами на облицовку. Что уже говорить о добротном коттедже или роскошной усадьбе.





Несравнимая красота

Когда речь заходит о красоте и эстетике в облицовке, то одним из первых, что приходит на ум, является кирпичный фасад. Но из какого кирпича его класть — тоже хороший вопрос. В таком случае гиперпрессованный кирпич может предложить вам большое разнообразие форм и расцветок. С ним можно реализовать именно такие решения, какие вам захочется — даже самые сложные.





Такой кирпич может быть гладким и рельефным, со скошенными углами и без, с фаской, он может быть узким для облегчения массы. Среди цветов песчаник, шоколад, сталь, графит, красный и другие варианты, которые помогут вам сделать фасад красивым и разнообразным. В целом, есть из чего выбрать.

Но давайте не только про эстетику...

Ведь кирпич для фасала должен быть также прочным и долговечным. В этом плане гиперпрессованный имеет показатели по марке прочности до М400, а по марке морозостойкости до F150, что является очень высоким уровнем, который не обеспечивают его конкуренты керамика, силикатный кирпич или вибропрессованные блоки.

Такого результата позволяет добиться технология производства. Гиперпрессованный кирпич создаётся без обжига, посредством прессования под высоким давлением смеси известняковых пород, цемента, воды и минерального пигмента.

Также, важным фактором при выборе кирпича для фасада является его ровность. Ведь если размеры кирпича из одной партии разнятся (что часто встречается у керамики и других видов), то придётся увеличивать толщину слоя раствора и тогда красивой ровной кладки не сделать. Кроме того, из-за большего количества раствора повышается вероятность образования высолов на поверхности стены. Разница в размерах обычно возникает из-за трёх факторов: струнной резки материала, человеческой ошибки и процесса обжига.

Гиперпрессованному кирпичу удаётся избавится от всех этих минусов благодаря безобжиговой технологии и прессованию в формах, после чего отклонения всех его величин составляют максимум 0,5мм. В данном случае можно привести как пример продукцию белорусской компании «Рубелэко», которая занимается гиперпрессованными стройматериалами. Так, кроме описанного выше, на их заводе стоит полностью автоматизированная производственная линия, что минимизирует ещё и человеческий фактор.

Однако стоит отметить и техническую особенность: гиперпрессованный кирпич при кладке требует вентиляционного зазора между черновой и лицевой стенами примерно в 10мм. Важно соблюсти этот технологический нюанс, чтобы кладка служила дольше и стены вентилировались. Также, во время работы необходимо пользоваться только специальными смесями для кладки (кстати, всё та же компания «Рубелэко» реализует и такие) и готовый результат гидрофобизировать. Это поможет избежать высолов.





Итого

Среди преимуществ гиперпрессованного облицовочного кирпича можно выделить:

Высокую прочность и долговечность

Экологичность всех составляющих

Широкую цветовую гамму

Использование стойких красителей

Выбор размеров

Исключительную возможность выглядеть дорого

Теперь, зная, что такое гиперпрессованный кирпич и чем он хорош для облицовки, вы можете сравнить все виды отделочного камня и, взвесив для себя все за и против, выбрать наиболее подходящий материал для отделки вашего дома. Если вы заинтересовались темой, то узнать всё подробнее и приобрести кирпич компании «Рубелэко» можно здесь (https://rubeleco.by/)

Если у вас возникли какие-то вопросы или вы хотите посмотреть/потрогать образцы, вы всегда можете это сделать по адресу: г. Гомель, ул. Могилевская, 1а, или позвонить и пообщаться с менеджером по телефону: + 375 (44) 583-88-04.