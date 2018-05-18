В Турове в Припяти утонул парень из Брестской области

В Турове в реке Струмень утонул мужчина 1995 года рождения, сообщил корреспонденту БелТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Предварительно установлено, что парень из Лунинецкого района Брестской области приехал в Туров. Он решил искупаться в реке и отправился один к необорудованному для купания месту. Спустя некоторое время местные жители нашли его одежду на берегу, чуть позже было обнаружено и тело мужчины. Проводится проверка, назначены экспертизы.

В Гомельской области это уже второй трагический случай утопления в необорудованных для купания местах с начала мая. Как сообщалось, в Речице в Днепре утонул местный житель 1969 года рождения.

Юрий Пилькевич напомнил, что купание в запрещенных местах является нарушением ст.23.63 Кодекса об административных правонарушениях и влечет наложение штрафа в размере до трех базовых величин. В прошлом году в регионе к ответственности по данной статье были привлечены 157 человек. Собеседник также подчеркнул, что распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте, в том числе и в местах отдыха у водоемов, в пьяном виде является нарушением ст.17.3 КоАП и влечет ответственность в виде штрафа до восьми базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).

Официальный представитель УВД рассказал, что в регионе по местам, запрещенным для купания, организуют рейды мобильные группы из числа сотрудников милиции, администраций районов, ОСВОД. «Помимо этого, уже проведено распределение патрульных нарядов, которые приближены к местам отдыха, а на территории пляжей Гомельской области будут выставлены дополнительные маршруты патрулирования», — добавил он.