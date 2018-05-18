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Погода в Гомеле на выходные: будет по-летнему тепло, но в субботу вероятны дожди

  • 18 мая 2018, 09:55
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Синоптики прогнозируют дожди в субботу, но воскресенье обещает быть солнечным.

В субботу, 19 мая, в Гомеле прогнозируется +21°...+23°С днем, но уже к вечеру температура воздуха может снизиться до +13°...+15°С. Ожидаются затяжные дожди, которые продлятся с утра до вечера. Возможно, что днем дождь усилится.

Воскресенье будет солнечным — осадков не прогнозируется, а небо будет ясным. Днем температура воздуха поднимется до +20°С, а вот утром и ночью может похолодать до +8°С.


gomel.today
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Места: Гомель (22337)

Метки: Погода (1817), Главное (5916)

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