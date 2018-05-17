В Гомеле разыскивают пропавшего без вести гражданина Республики Шри-Ланка

4 мая около 14.00 молодой человек ушел с места временной регистрации. Вот уже две недели, как о местонахождении парня ничего не известно. Не исключено, что он мог уехать в Россию.

Полное имя иностранца — Амбарилле Гамаралалаге Сандун Тушара Джайясингха. На вид ему 25-30 лет, рост около 160-165 см, среднего телосложения, черные волосы, карие глаза, на носу небольшой шрам.

Когда его видели в последний раз, он был одет в бело-синюю футболку с надписью «Реал Мадрид», синюю джинсовую рубашку, ярко-синие джинсы и темно-синие кроссовки.

При себе он имел паспорт, мобильный телефон и коричневый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении парня, просьба сообщить по телефонам +375 (29) 310-46-26, +375 (29) 362-08-39.