«Опять двадцать пять». Власти приступили к уничтожению деревьев в сквере возле «Туриста» под предлогом их «ветхости» — фотофакт

После начала работ по сносу деревьев на место прибыли активисты и местные жители.

Около двух часов дня стало известно, что в зеленой зоне возле гостиницы «Турист» появилась техника и рабочие с бензопилами. Активисты Белорусской партии «Зеленые» забили тревогу. В сквер вышло несколько участников общественной кампании по его защите — те, кто в этот рабочий день оказался дома. К этому времени работники ДКСУП «Красная гвоздика» уже успели спилить четыре дерева.





По требованию граждан они показали все имеющиеся у них документы. Заказ на вырубку «опасных» деревьев поступил от администрации Центрального района согласно решению Гомельского горисполкома. Заключение об «аварийном состоянии» объектов растительного мира давали специалисты самой же «Красной гвоздики». Всего к сносу было запланировано 11 деревьев, якобы имевших «трухлявость», «опасный наклон» и так далее. Характерно, что в документах было сказано «сквер на улице Кожара», хотя официально в таком статусе данной территории отказывают.





Активисты незамедлительно позвонили в Гомельскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Там выслушали информацию и заверили, что вскоре пришлют в сквер своих специалистов. На предложение «зеленых» подождать с вырубкой до прибытия инспекторов из горрайинспекции производитель работ сначала ответил отказом, сославшись на то, что с него требуют выполнения задания. Тогда активисты объяснили, что в данном случае речь идет о серьезном социальном конфликте, разгоревшемся здесь с осени прошлого года в связи с планами вырубки сквера под коммерческое строительство.













В ситуацию фактически вмешался Президент РБ Александр Лукашенко, в своем публичном выступлении в ноябре 2017 года указавший чиновникам на недопустимость подобных вырубок. После этого администрация отказалась от проведения общественных слушаний по поводу вырубки сквера на улице Кожара и временно приостановила этот проект.





В конечном итоге работники коммунального предприятия тоже решили покинуть сквер. Семь деревьев, предназначенных к вырубке, остались пока стоять. Местные жители говорят, что, возможно, три спиленные ели действительно подлежали сносу. Но четвертое большое дерево было совершенно здорово. По крайней мере, ни оставшийся пень, ни другие части распиленного ствола никаких следов трухлявости, гнили или внутренних пустот не имеют. Жители не возражают против сноса действительно аварийных деревьев. Но активисты предполагают, что, возможно, теперь в отношении сквера будет избрана новая тактика — он будет периодически прореживаться путем сноса «опасных» деревьев. Иначе говоря — «откусываться мелкими кусочками». В случае с деревьями, признанными аварийными, согласование в инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды не требуется.

28 апреля в сквере проводился официальный субботник с участием депутата ПП НС РБ и ректора ГГУ им. Ф. Скорины. С активистами кампании по защите сквера ни предстоящий субботник, ни схема озеленения не обсуждалась. Значительная часть деревьев, похоже, высаженных в авральном порядке, до сих пор еще не прижилась.





Около двух недель назад жители улицы Волотовской, по словам работников «Красной гвоздики», не дали им спилить часть деревьев на площадке, предназначенной под коммерческую застройку.

Жители улицы Кожара и в дальнейшем намерены твердо отстаивать от вырубки сквер, являющийся естественной защитой жилого района от автомобильной и железнодорожной магистралей и излюбленным местом отдыха взрослых и детей.