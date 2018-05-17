Орнитологи устроят экскурсию «Соловьиные вечера», а потом расскажут про птиц

Май и первая половина июня — время слушать пение птиц. В это время общественная организация «Ахова птушак Бацькаўшчыны» традиционно проводит свою самую мелодичную акцию — «Соловьиные вечера». В ближайшие выходные мероприятия акции впервые пройдут и в Гомеле.
Какие же мероприятия могут посетить гомельчане?
Во-первых, это соловьиная экскурсия, которая состоится 19 мая. Вместе с профессиональным орнитологом желающие смогут послушать соловьев, во время прогулки по микрорайону «Мельников луг». Встреча участников экскурсии — в 18:00 на площадке возле Ледового дворца.
Во-вторых — это лекция «О словьях и не только...». Посетить лекцию смогут читатели Центрального городской библиотеки им. А.И.Герцена. Слушатели лекции станут первыми, кто узнает кого гомельчане выбрали «Пернатым брендом Гомеля». Мероприятие состоится 20 мая в 12:30 в актовом зале библиотеки.
В третьих — каждый желающий сможет принять участие в создании «Соловьиной карты Гомеля», которая станет частью «Соловьиной карты Беларуси». Ежегодно «Соловьиная карта» составляется при участии жителей нашей страны, которые интересуются природой. Новый формат участия в учетах соловьев дает возможность самостоятельно вносить свои данные, а также видеть на карте место, где соловьи уже поют. Для тех, кто хотел бы познакомиться с этими замечательными птичками поближе и послушать их песни, «Соловьиная карта» станет хорошим ориентиром для самостоятельных экскурсий в зеленой зоне своего города.
Как же стать автором «Соловьиной карты»? Для этого, придя после вечерней прогулки домой, нужно зайти на страничку акции в интернете, и отметить место где вы услышали соловья на интерактивной карте. Несмотря на то, что сразу на странице видна карта Минска, отметить соловья можно в любом уголочке нашей страны. Для этого нужно найти свой город или местечко и перенести красный маркер в точку, где ты слышал или слышала соловья. Такой формат участия дает не только возможность самостоятельно вносить свои данные, но и видеть на карте место, где соловьи уже поют. Среди гомельских авторов «соловьиной карты» будет разыгран небольшой подарок от Гомельского регионального отделения «АПБ».
Время пения соловьев ограничивается маем и началом июня. Только некоторые соловьи поют до середины июня. Поэтому спеши послушать самых выдающихся певцов пернатого мира и отметить на карте города «своих» соловьев.
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