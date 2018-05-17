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В Гомеле будет ограничено движение по улице Федюнинского

  • 17 мая 2018, 17:05
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В связи с проведением работ по ремонту железнодорожного переезда, расположенного по улице Федюнинского необходимо закрыть движение транспорта по улице Федюнинского, через железнодорожный переезд на период с 21.00 19 мая до 7.00 20 мая, а также частично ограничить движение транспорта, через данный железнодорожный переезд на период с 7.00 до 19.00 20 мая.

На период закрытия движения транспорта через железнодорожный переезд направить автобусные маршруты №№ 5, 19, 25А, 25-Т с улицы Советской по улицам Малайчука, Крупской, Свиридова и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.


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Места: Гомель (22330)

Метки: Авто (5264)

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