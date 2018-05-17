Окнаград 14/05 - 20/05:
Керамин 14/05 - 27/05:

Фотофакт: в ТЦ «Мандарин» очередь за призами от Coca-Cola растянулась до парковки

  • 17 мая 2018, 16:10
  • 5799
  • 3


Гомельчане, пришедшие за подарками, найденными под крышечками популярного напитка, выстроились в огромную очередь.


Под крышками напитка Coca-Cola можно было найти стаканы и футболки от популярного бренда и другие призы вплоть до туристических путевок.



gomel.today
Адидас 16/05 - 30/05:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22330)

Метки: Общество (30028)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 17/05 - 18/05 (5:59):

Самое читаемое