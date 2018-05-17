Фотофакт: в ТЦ «Мандарин» очередь за призами от Coca-Cola растянулась до парковки
- 17 мая 2018, 16:10
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В Гомеле на остановке «Универмаг» произошла резня: три милиционера получили серьезные ножевые ранения, подозреваемого подстрелили (осторожно, жесткое фото)
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