Количество ВИЧ-инфицированных в Гомельской области выросло на 28%

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в период с января по апрель этого года составил 17,5 на 100 тысяч человек. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году — это на 28% больше. Медики выявили 248 новых случаев инфицирования.

Как сообщает центр эпидемиологии, гигиены и общественного здоровья, сейчас на территории области проживает 7585 человек с ВИЧ-положительным статусом.П ревалирует половой путь передачи инфекции. В этом году таким путем заразились в 96% случаев. Чаще в эпидемиологический процесс вовлекаются мужчины — 65% случаев.

Из 248 новых случаев зараженных больше всего в возрастной категории 30-39 лет — это 35,5%. Чуть меньше выпало на категорию 40-49 лет — 32,3%. На молодежь в возрасте 20-29 лет выпало 16,1% случаев. В возрастной категории 50-59 лет — 10,5%. Меньше всего зараженных в возрастной категории старше 60 лет — всего 5,6%. Почти половина (47%) инфицированных — рабочие. Чуть меньше выпало на долю лиц без определённой деятельности — 35%. 4% инфекций выявили при поступлении носителей в места лишения свободы.

В центре ЦГЭ рекомендуют пройти лабораторное обследование на ВИЧ, если в вашей жизни были рискованные ситуации, например, половой контакт без использования презерватива. Пройти обследование надо дважды — не ранее 6 недель после рискованного контакта, а потом еще через 3 месяца. Набор для тестирования можно приобрести в аптеке, либо пройти его анонимно и бесплатно в отделе профилактики ВИЧ/СПИД Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ по адресу: г. Гомель, ул. Моисеенко, 49 или любом лечебно-профилактическом учреждении.