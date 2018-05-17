Парень, который выложил портрет девушки из шишек, рассказал о своей работе

Мы уже писали сегодня про портрет девушки, выложенный из сосновых шишек, который появился под окнами 3-й больницы. «Сильные Новости» поговорили с автором необычной «картины» и разузнали подробности.

Автор работы — молодой парень Костя. В больнице он оказался на стационарном лечении. Костя рассказывает, что вдохновение пришло к нему неожиданно. Ему было скучно просто лежать в палате. Чтобы улучшить атмосферу для пациентов и сделать красиво, он решил выложить портрет из шишек, чтобы людям в окно улыбалась девушка.





«Я думаю, что это способствует выздоровлению. Да и занятие для души», — говорит Костя. Это его первый опыт художества. По его словам, он даже не умеет рисовать. Свои творческие амбиции парень реализует в лирических стихах и рэпе.





Костя рассказывает, что у портрета действительно есть прообраз. Это девушка, в которую он влюблен.

В больнице портрет из шишек понравился многим. «Многие подходят и спрашивают, следят за мной с первого дня. Пациенты и персонал приходят ко мне на этаж сфотографировать "картину". Встречают с улыбкой и рады, что у них происходит что-то хорошее и интересное», — рассказал Костя. По его словам, вся больница рада арт-объекту.