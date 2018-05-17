Фотофакт: на Гомельском химзаводе в цеху фосфорной кислоты произошел выброс дыма

Сегодня в цеху фосфорной кислоты №1 на Химзаводе произошел выброс дыма.

Многие очевидцы решили, что на производстве пожар. Как удалось выяснить редакции «Сильных Новостей», на предприятии случился технический инцидент, выброс дыма действительно был, однако повода для беспокойств нет.

По информации газеты «Советский район», во время сварочных работ в изолированном металлическом аппарате искра попала на остатки гуммировочного слоя. Возгорание было ликвидировано силами заводского газоспасательного отряда. Никто не пострадал.





















