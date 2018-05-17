В Гомеле задержали жителей Могилевской области с психотропом альфа-PVP

Во вторник, 15 мая, примерно в 21.20 в Гомеле ОМОН задержал жителей Могилевской области.

В пресс-службе МВД сообщили, что жительница Могилева и ее приятель из Костюковичей имели при себе 71 грамм психотропного вещества альфа-PVP.

Теперь им придется предстать перед судом. Возбуждено уголовное дело.