Окнаград 14/05 - 20/05:
Керамин 14/05 - 27/05:

В Гомеле задержали жителей Могилевской области с психотропом альфа-PVP

  • 17 мая 2018, 11:24
  • 1711
  • 2


Во вторник, 15 мая, примерно в 21.20 в Гомеле ОМОН задержал жителей Могилевской области.

В пресс-службе МВД сообщили, что жительница Могилева и ее приятель из Костюковичей имели при себе 71 грамм психотропного вещества альфа-PVP.

Теперь им придется предстать перед судом. Возбуждено уголовное дело.


gomel.today
Адидас 16/05 - 30/05:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22330), Могилев (515)

Метки: Криминал (9880)

Комментарии правила


Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 17/05 - 18/05 (5:59):

Самое читаемое