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Огромный портрет девушки из шишек появился у больницы в Гомеле

  • 17 мая 2018, 11:11
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Фото издания «Гомельские ведомости»

Пациент Гомельской городской клинической больницы № 3 выложил портрет девушки из шишек. Информация об этом размещена на сайте издания «Гомельские ведомости», сообщает БелТА.

По информации издания, фото сделано с седьмого этажа больницы. На снимке, который прислали читатели в редакцию, — женский портрет внушительных размеров. Сообщается, что над портретом молодой человек работал два дня.

Фото – Константин Ковалев

Фото – Константин Ковалев


БелТА
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Места: Гомель (22330)

Метки: Общество (30028)

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