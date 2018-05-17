10-летие «Сильных новостей». Как объективная информация улучшает наш город — пять известных примеров из жизни Гомеля

25-го мая исполняется ровно десять лет с того дня, как в Сети на портале «Сильные новости» появился первый материал. За это время ресурс проделал огромный путь от никому неизвестного сайта до общегородского информационного ресурса, который читают все (ну, или почти все) гомельчане, имеющие выход в интернет.

В современном мире независимые СМИ, особенно местные, уже давно играют роль куда бОльшую, чем просто инструмент распространения новостей. Ни для кого уже давно не секрет, что огласка и резонанс, сила общественного мнения, могут существенно повлиять на то, как те или иные проблемы решаются. Для Беларуси это актуально не меньше, чем для любой другой страны. С единственной оговоркой: столь важную общественную роль могут, в силу своей природы, играть только действительно независимые средства массовой информации, чьи интересы совпадают с интересами граждан.

В честь десятилетия «Сильных новостей» мы предлагаем вспомнить несколько ярких историй из жизни Гомеля, произошедших в последние годы. Все их объединяет одно — описанные в них проблемы, скорее всего, остались бы нерешенными никогда, если бы не огласка и общественный резонанс. Некоторые случаи оставались сугубо городскими и освещались только на «Сильных новостях». А некоторые эпизоды шумели на всю страну. Мы постарались выбрать самые непохожие и наглядные примеры, чтобы было понятно, насколько разнообразными могут быть подобные ситуации. В действительности похожих случаев — в десятки раз больше, но осветить их в рамках одной статьи просто невозможно.

Ограждение строительных работ вблизи яслей-сада № 82 в Новобелице. Опасность для детей и прохожих была ликвидирована уже через сутки после распространения информации в «Сильных новостях»!

Дело было еще в конце 2013 года. Тогда «Сильным новостям» было всего 5 лет, однако уже тогда вместе с городскими активистами нам удалось уберечь жителей Новобелицы от серьезных травм из-за необозначенных ремонтных работ во дворе рядом с детским садиком.





ОАО «Гомельпромстрой» вблизи главного входа в детское учреждение развернул строительные работы по ремонту трубопровода. В частности, строители раскопали огромную яму, через которую невозможно было пройти. В связи с этим вход в садик был перенесен, однако никаких защитных ограждений не было установлено. Опасности подвергались не только дети, но и родители, которым приходилось ходить вблизи участка. Если в светлое время суток заметить огромную яму и вовремя обойти ее стороной еще представлялось возможным, то в темноте подрядчик предлагал местным жителям стать настоящими экстремалами и пророчил будущее в больнице с переломами!

Общественные активисты кампании «Новобелица» не остались в стороне. Андрей Аксёнов («Наш Дом») и Галина Кравченко («За Свободу») отправили электронное обращение в администрацию Новобелицкого района г. Гомеля 20 октября 2013 года. И уже 21 октября место, где проходили ремонтные работы трубопровода, было ограждено. В итоге благодаря действиям активистов и информационной поддержке «Сильных новостей» буквально за сутки власти района обратили внимание на проблему и повлияли на исход событий, обеспечивая безопасность рядом живущим гражданам.





Установка киосков с продажей проездных документов. На протяжении трех лет установили 3 дополнительных киоска

Поводом «потревожить» власть стал тот факт, что из 20 остановок на центральной улице Новобелицкого района билеты на общественный транспорт можно приобрести только на трех. Предложение об установке дополнительных киосков было передано главе Новобелицкого района Неверову Алексею Николаевичу. Активисты кампании «Новый Гомель» собрали 1043 подписи под предложением установить киоски по продаже абонементных талонов на остановках «9 мая» и «Завод сантехзаготовок».

И снова власти не заставили себя ждать. Обращение было от 22 апреля 2015 года и уже через несколько месяцев павильон с проездными билетами на остановке «улица 9 мая» был все же установлен. К слову, с этого момента началось обилечивание Новобелицы: сейчас из 20 остановок приобрести проездные документы можно уже на четырех.

Открытие в гомельских детсадах двух групп с обучением на белорусском языке. Власти год «думали», но потом все же согласились пойти навстречу гражданам

Напомним, еще год назад в Гомеле не было ни одной группы с обучением на белорусском языке. Летом 2017-го года родители, которые хотели отправить своих детей в белорусскоязычную группу, столкнулись с отсутствием таковых в Гомеле. Более того, в создании белорусскоязычных групп отказали даже там, где это было ранее обещано. Однако сдаваться родители не собирались.

Осенью прошлого года Учреждение «Центр регионального развития ГДФ» совместно с гомельским филиалом Таварыства Беларускай Мовы провели Городское собрание, по результатам которого отправили городским властям обращение с просьбой создать такую группу, ссылаясь на полную законность такого требования. Горисполком не сразу, но все же пошел навстречу и в своем официальном ответе пообещал создать в Гомеле две белорусскоязычные группы в детских садах.

Таким образом, благодаря действиям родителей, общественных организаций и неравнодушных активистов и при информационной поддержке «Сильных новостей» в Гомеле в детских садах откроют 2 группы с обучением на белорусском языке. Власти хоть и с некоторым скрипом, однако идут навстречу гражданам.

«Невозможно дышать, птицы разлагаются!» История с грубыми нарушениями на птицефабрике «Особино»

В августе 2013 года интернет просто взорвал видеоролик о массовом падеже птицы и ужасающей антисанитарии на птицефабрике «Особино» в Буда-Кошелевском районе. Выложенное в интернете видео анонимный автор сопровождает подробным рассказом о бардаке, грязи, антисанитарии и дохлых птицах. В сообщении говорилось, что работать в описанных условиях невозможно, да и такое положение дел очень опасно по многим причинам.

«Сильные новости» сразу же обратили внимание на этот инцидент и до последнего момента наблюдали за развитием событий. Как только мы опубликовали видео на сайте, сразу же начался общественный бум! После появления видеоролика директор предприятия Александр Лейчонок заявил, что падеж был, но только технологический. Он также отрицал антисанитарию на птицефабрике. Автора ролика директор собирался разыскать и привлечь к ответственности.

Однако служебное расследование, проведенное Департаментом ветеринарного и продовольственного надзора, выявило грубые нарушения технологического процесса и бесхозяйственность. В отношении А. Лейчонка было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями», по итогам расследования он даже был переведен в статус обвиняемого. На его имущество стоимостью 550 миллионов рублей наложили арест.

Следствию удалось установить, что с декабря 2012 по ноябрь 2013 года директор птицефабрики давал подчиненным противозаконные указания увеличивать объемы производства с нарушениями технологического процесса. Таким образом он стремился избежать ответственности за невыполнение прогнозных показателей, а также добиться получения премий. Чтобы нарастить объемы производства, работники птицефабрики увеличили количество яиц, закладываемых в инкубаторы, и плотность посадки цыплят в птичники. Это, в свою очередь, привело к нарушению микроклимата в птичниках, что своим следствием привело к гибели птиц.

Мало того, не были приняты меры для эффективной реализации уже готовой продукции. Как следствие, оказались забиты холодильные камеры, в которых испортилась продукция общим весом около 75 тонн. Из-за большого количества нереализованной продукции затягивались сроки убоя птицы, в результате выросли расходы на ее выращивание и себестоимость. Своими действиями директор «Белоруснефть-Особино» нанес ущерб на общую сумму более миллиарда рублей.

Однако информация о том, чем все же закончилось уголовное дело, ни в прессе, ни в официальных заявлениях сотрудников правоохранительных органов так и не появилась. Вместо этого директор, которого обвиняли в бесхозяйственности и злоупотреблении своим служебным положением, «всплыл» в качестве и.о. директора КСУП «Кривск» в Буда-Кошелевском районе в 2015 году.

Как итог ясно одно. Без привлечения внимания общественности к этому вопросу, без публикации видеоролика о ситуации в «Особино» на сайте «Сильные новости» история с целым рядом грубейших нарушений на птицефабрике, которые могли бы привести к непоправимы последствиям, так и осталась бы незамеченной. Более того — таких случаев существует немало, однако чаще всего они замалчиваются и скрываются. Дело с «Особино» — это яркий пример того, как люди вместе со СМИ могут влиять на исход событий на своей работе, в своем городе и в целом в своей стране.

«Я не устану повторять, как я вам всем благодарна!» — со слезами на глазах говорит мама выздоровевшего Андрея Семилита, который зарабатывал на лечение от рака крови снеговичками

Мы не проходим мимо чужих бед, особенно, если дело касается детей. Напомним три самых заметных случая, когда деньги на лечение ребенка собирали, как говорится, всем миром и определенный вклад внесли в это и публикации на «Сильных новостях».

Анастасия Юрченко. В конце ноября 2014 года 15-летнюю девочку на пешеходном переходе сбила машина, вследствие чего были получены серьезные травмы. Выкарабкавшись из комы, она находилась в очень тяжелом состоянии и ей требовалось медицинская помощь, которую могли оказать только заграничные врачи. Клиника выставила счет в 138 тыс. долларов и это еще не учитывалась транспортировка.

Нужную сумму начали собирать. За несколько месяцев в поддержку Насти было организовано ряд мероприятий: с благотворительным концертом выступили звезды белорусской эстрады, футболисты ФК «Гомель» перед игрой с «Неманом» надели майки с призывом помочь девочке, мотоциклисты вместе с девушками-волонтерами в свадебных платьях провели благотворительную акцию «Шанс». Все эти события в первую очередь освещались сайтом «Сильные новости».

С того трагического момента прошло 4 года. Сама Настя и близкие ей люди проделали большой путь. Девушка прошла реабилитацию в Гомельской областной детской больнице медицинской реабилитации (ранее «Живица»), в Республиканской клинической больнице медицинской реабилитации в деревне Аксаковщина, а также в Израиле и Турции. Сейчас она пусть плохо, но пытается ходить, когда её ведут за руки. Сама держит ложку и ест. Читает книги и работает за компьютером. Разговаривает и обучается на дому. Учитывая то, что травмы были несовместимы с жизнью, можно и нужно говорить о чуде. Ведь диагноз, поставленный четыре года назад врачами, звучал как приговор. На данный момент Настя постоянно нуждается не только в медикаментозной помощи, но и в занятиях на тренажерах. А все это стоит немалых затрат, поэтому счета для помощи Насти Юрченко существуют до сих пор. До сих пор мы следим за здоровьем девочки и сейчас хотим поддержать ее в борьбе за счастливую жизнь!





Андрей Семилит. Никого не оставила равнодушным история мальчишки, который в свои 4 года делал снеговичков, чтобы заработать на лечение лимфобластного лейкоза. «Сильные новости» постоянно следили за тем, как продвигается лечение малыша, мы не могли остаться в стороне: распространяли информацию о проблеме Андрюше и сами приобретали поделки мальчишки. Информация о мальчике и его снеговиках разлетелась моментально! Уже через месяц со всего мира люди присылали деньги, подарки и игрушки, в итоге нужная сумма на лечение собралась очень быстро. И случилось самое настоящее чудо — у Андрея 100% ремиссия!





Конечно же, это только маленькая часть историй и проблем, которые периодически попадают в новостную ленту, вызывают интерес граждан и внимание властей.

Действия общественных организаций и активистов, небезразличие простых граждан, общественный резонанс, вызываемый СМИ — вот те необходимые составляющие, при наличии которых сами горожане могут существенно улучшать свою жизнь и влиять на общегородскую среду. Именно это и называется гражданским обществом. И мы рады, что в Гомеле, пусть понемногу и не так быстро, как нам бы хотелось, такое гражданское общество развивается!