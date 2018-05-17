«Такой хороший парень! Мы в шоке». Соседи о ранившем милиционеров гомельчанине

Поздно вечером 15 мая в Гомеле произошло серьезное ЧП: в центре города, на остановке «Универмаг «Гомель» трое милиционеров получили ножевые ранения. На фотографиях очевидцев инцидента видно, что площадка троллейбуса № 20 буквально залита кровью.

В этой истории пока много неизвестных. Правоохранители поделились со СМИ лаконичной информацией.

Так, УВД сообщает, что 15 мая примерно в 23:40 сотрудники милиции производили задержание 23-летнего жителя Гомеля, который находился в розыске. Год назад он был приговорен к трем годам ограничения свободы по статье 339 УК (хулиганство) и 328 УК (незаконный оборот наркотических средств). Отбывал наказание на «химии».

Милиция и СК молчат, в каком «учреждении открытого типа» парень отбывал наказание, когда сбежал, какая была необходимость задерживать его в троллейбусе, где находились другие пассажиры, пусть и немногочисленные.

Однако в базе данных разыскиваемых лиц на сайте МВД задержанный гомельчанин нашелся. Как оказалось, Никита Бас сидел на «химии» в Могилевской области.





И пострадавшие, и нападавший были доставлены в больницу. Милиционеры — раньше, а злоумышленник — ранним утром. По неофициальной информации, он бросился наутек, добежал до парка, переплыл Сож, а с рассветом был настигнут в воде сотрудниками ОМОН.

Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов сообщил БелаПАН, что сейчас состояние пострадавших милиционеров оценивается как стабильное. Все трое ночью были прооперированы. Сейчас они в сознании.

В больнице находится и нападавший — у него пулевые ранения ног.

Свидетелем происшествия стал житель Гомеля Станислав Коптюг, который поздним вечером возвращался домой.

«Остановился троллейбус. Двери открылись, я заметили людей, которые истекали кровью, на полу там была большая лужа крови. Первым вывалился сильно раненый сотрудник, он упал, частично лежал в салоне и частично на дороге, не подавал признаков жизни. Потом вышли остальные. Продолжилась борьба. Рядом, я помню, два человека боролись с еще одним, а в стороне стоял мужчина с окровавленным правом коленом, до пола у него вся штанина была в крови...» — рассказал Станислав «Комсомольской правде в Белоруссии» об увиденном на остановке «Универмаг «Гомель».

Другие жители Гомеля писали в социальных сетях, что видели много милиции на автомобильном мосту через Сож и возле микрорайона Якубовка. Третьи — рассказывали, что незадолго до происшествия видели милиционеров с автоматами на улице Чонгарской дивизии — правоохранители бежали за кем-то с криками «Стой, стрелять буду!».

В этом районе, кстати, до отправки на «химию» и жил 23-летний Никита.

Евгений, сосед Никиты, рассказал Naviny.by, что весь подъезд был в шоке, когда узнал о происшествии, так как парня знали только с хорошей стороны.

«Он очень хороший парень. Всегда здоровался, спрашивал, как дела. Хорошо одевался... Видно, что занимался спортом. Ничего плохого у нас бы никто не подумал о нем! И так любой в нашем доме скажет. Я только недавно узнал, что он на «химии», — рассказал Евгений.

Еще одна соседка пенсионерка Надежда рассказала, что парень жил здесь с бабушкой, его родители в разводе.

«Очень добрый, и картошку мне приносил, и помогал всегда, ни в чем не отказывал. Он в телефонах разбирался — поэтому я всегда к нему обращалась: помогал, ремонтировал. Ничего никогда плохого не замечала за ним. Вежливый был», — отметила пенсионерка.

В подъезде встретили и бабушку Никиты. Женщина была очень сильно расстроена. «Ничего говорить не буду!» — отрезала она.

На вопрос, были ли у ее внука проблемы с наркотиками, женщина возмутилась: «Кто? Он — зависимый? Никакой он не зависимый! А посадили — так любого могут посадить, подкинуть что-нибудь».

«Не хотел сидеть три года, так сейчас больше придется. Что говорить... Что заслужил», — добавила она.

А потом с надеждой спросила: «А он хоть живой? Да? Слава Богу...»

Напомним, недавно в Гомеле вынесли суровый приговор мозырянину Андрею Рабешко, который при задержании ранил троих милиционеров. Те были в гражданском, и, по словам обвиняемого, он не знал, что перед ним сотрудники милиции. Рабешко приговорили к 18 годам лишения свободы.