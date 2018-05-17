Качественный забор быстро и недорого. Реально?

Когда строишь свой дом или владеешь участком, хочется видеть завершённую картину имения, в которой без забора никуда. Но даже, казалось бы, с такой простой вещью на самом деле нужно повозиться. Тут и проектирование, и выбор материалов, и возведение столбов, опалубка под основание, а чаще всего ещё и оплата рабочих, потому что самому можно и не управиться, да и не у всех есть такое желание. И чем более красивый и качественный забор вы хотите, тем дороже стоят профессиональные рабочие. Иногда оплата их труда достигает 70%от стоимости. И это оправданно — сложность, высокое качество работ, низкий уровень брака... А есть ли способ сделать всё быстро, красиво, качественно и без лишних затрат? Звучит совсем неправдоподобно, но на самом деле — есть. О нём и пойдёт речь.

Компания «РуБелЭко» создала стройматериал под названием «Т-блок» («техноблок») специально для таких целей. По своей сути это несъемная опалубка (полый элемент конструктора), который при возведении заполняется бетоном и обретает все свойства настоящей кирпичной кладки: как технические, так и эстетические. Однако, имеет перед ней неоспоримые преимущества.

Можно сказать, что «Т-блок» собирается в забор по такой же схеме, как кирпич «брик» или «бессер». Но благодаря конструкции со специальными пазами, через которые блоки скрепляются металлическими скобами, монтаж становится простым, быстрым и не требующих специальных навыков. Сделать плохо, даже в первый раз — очень сложно! Кроме того, тут не нужно выводить никаких швов, а это, согласитесь, половина красоты забора. И если у вас уже готов фундамент, то взяв 2 подручных (работают только они, а вы только командуете), можно справиться с возведением 30 метрового забора за 2 дня.





Так как компания «РуБелЭко» специализируется на гиперпрессованных стройматериалах, которые сами по себе обладают высокими характеристиками, то и «техноблок», сделанный по этой технологии, является прочным и долговечным. Например, он мало поглощает влагу (до 6-9%), что способствует высокой морозостойкости, которая составляет 150 циклов заморозки и разморозки (F150). Гиперпрессование также обеспечивает высокую прочность — у «Т-блока» она соответствует марке М300. А в составе только экологически чистые материалы (доломит, вода, немного цемента и минеральный краситель).

Но не показателями едиными, как говорится... Ведь хочется сделать красивый забор, а не просто стену. В этом плане «Т-блоки» дают вам возможность выбирать варианты из 6 цветов и компоновать их в заборе так, как пожелает ваша фантазия. Кроме того, «техноблок» — это кирпич с фаской (скосом ребра), что добавляет в готовую постройку больше эстетики и разнообразия.





Завод компании «РуБелЭко» находится в непосредственной близости от места добычи сырья, что позволяет сделать стоимость «Т-блока» абсолютно конкурентоспособной. Его не зря называют «дешевый клинкер». По характеристикам он не хуже, а стоимость на 40% ниже. К тому же, сама конструкция изделия обуславливает его малый вес, благодаря чему вы сможете сэкономить на транспортировке, а простота работы с «Т-блоком» позволит вам даже без специальных навыков собрать забор самостоятельно и не платить за работу профессиональных кладочников.

Компания «РуБелЭко» имеет широкую сеть представителей в регионах. С их расположением можно ознакомится тут. Но даже если вы не нашли на карте своего города, то «Т-блок» можно заказать прямо с сайта «РуБелЭко», оформив доставку.

Теперь вы знаете о том, что такое «Т-блок» и как с его помощью можно легко и незатратно построить красивый забор на своей даче или коттедже всего за несколько дней. Позвоните по указанным телефонам или оставьте заявку на сайте и оцените выгоду нашего предложения!

Если у вас возникли какие-то вопросы или вы хотите посмотреть/потрогать образцы, вы всегда можете это сделать по адресу: г. Гомель, ул. Могилевская, 1а, или позвонить и пообщаться с менеджером по телефону: +375 (44) 583-88-04.