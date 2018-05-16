В Гомельской области посадят фруктовый сад в честь президента Таджикистана

Два фруктовых сада имени Президента Таджикистана Эмомали Рахмона заложат в Брестской и Гомельской областях. Соответствующее поручение дал сегодня глава белорусского государства Александр Лукашенко во время официального визита в Таджикистан, передает корреспондент БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что по пути на сборочное производство белорусской сельхозтехники в Гиссаре обсуждал эту тему с Эмомали Рахмоном. В Таджикистане тоже бывают суровые морозы в зимний период, но местные сады выживают. «Неужели в Гомельской и Брестской областях мы не сможем, районировав, возделывать эти культуры (которые произрастают в Таджикистане. — Прим. БелТА.). Я чувствую, что у нас эти сорта будут расти», — отметил президент.

Он дал поручение заложить по саду в каждой из названных областей и выделить под них достаточное количество земли. «Надо попробовать. Климат меняется. Мы арбузы выращиваем в центральной Беларуси», — сказал Александр Лукашенко.

Эмомали Рахмон также поручил организовать соответствующую работу вместе с белорусскими специалистами и пообещал содействие, в том числе в плане подготовки необходимого количества саженцев.

Посол Беларуси в Таджикистане Олег Иванов рассказал, что черешневый сад белорусско-таджикской дружбы появится и в Таджикистане. Под него уже отведено место и заказаны саженцы.