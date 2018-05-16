«Двери троллейбуса открылись, и выпал человек»: очевидец о резне в Гомеле

Случайным свидетелем ЧП в Гомеле, в результате которого пострадали три милиционера, стал работник фабрики «Спартак» Станислав Коптюг, передает корреспондент Sputnik.

ЧП в гомельском троллейбусе 20-го маршрута произошло вечером 15 мая: трое милиционеров пытались задержать сбежавшего из колонии преступника, однако он напал на них с ножом. В итоге все три правоохранителя получили травмы, однако злоумышленник все же был задержан.

Ближе к полуночи Cтанислав возвращался домой со второй смены, по привычке — на велосипеде.

«Мой маршрут лежит через остановку общественного транспорта «Универмаг „Гомель“. Я увидел, как троллейбус остановился, двери открылись и из него выпал человек. Подъехал ближе и понял, что он без сознания», — рассказал Коптюг.

По словам очевидца, вся задняя площадка троллейбуса была залита кровью, и она вытекала на тротуар. Из практически пустого салона вышли еще трое. Все в обычной одежде. У одного штанина до колена была в крови, он стоял в стороне. Двое других дрались.

«Я был в наушниках. Когда их снял, услышал слово „нож“. Мне показалось, что компания сильно выпила и что-то не поделила», — поделился впечатлениями собеседник Sputnik.

Один из мужчин, утверждает Коптюг, направился в сторону адвокатской конторы.

«Я не могу сказать, что он побежал, скорее, быстро пошел. Он был очень слаб. Поэтому когда утром из новостей я узнал, сколько километров он еще бежал и плыл, скрываясь от милиции, очень удивился его выносливости», — продолжил рассказ мужчина.

На остановке очевидец громкого ЧП в ночном Гомеле находился около минуты.

«Оставаться там было опасно. Я отъехал, позвонил в скорую помощь, сообщил о потерявшем сознание мужчине и поехал дальше. Кстати, на остановке было относительно пусто. Возле меня спокойно прошли четыре человека — двое парней и столько же девушек», — признался очевидец.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 364 УК (насилие в отношении работника милиции). Следователи просят граждан, которые 15 мая с 23:30 до 23:45 находились в указанном троллейбусе и стали очевидцами происшествия, позвонить в Гомельский горотдел СК по телефонам: 8 (0232) 59-57-63 или 8 (0232) 59-57-01.