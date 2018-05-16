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Фотофакт: огромная очередь минчан за дешевыми билетами за границу

  • 16 мая 2018, 17:02
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В среду автобусная компания Intercars и Slivki.by проводят распродажу билетов на автобусы из Минска в Москву, Киев, Варшаву и аэропорт Модлин за 5 рублей.

Количество билетов ограничено — 500 штук. Чтобы его приобрести, нужно было прийти с купоном «Сливок» в офис компании на Бобруйской.


К 9:00 у офиса собралось около 100 человек, очередь сформировалась буквально за полчаса.


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Места: Минск (5746)

Метки: Общество (30005)

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