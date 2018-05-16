Пьяный бесправник попал в аварию на «Прудковском» и хотел дать взятку ГАИ

Вчера на Прудковском рынке 61-летний мужчина за рулем Volkswagen Passat попал в аварию. До этого, как показало медицинское освидетельствование, гомельчанин принял на грудь. Понимая, что разговор с гаишниками ничем хорошим не закончится, водитель пошел на отчаянный шаг и предложил взятку.

Сев в служебный автомобиль для составление протокола, мужчина предложил «вознаграждение» за благоприятное решение вопроса. Предупреждения об уголовной отвественности не подействовали, и водитель положил деньги в карман передней пассажирской двери служебного автомобиля, сообщила официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Выяснилось, что мужчине грозит наказание не только за езду в пьяном виде и совершение ДТП, но и за отсутствие прав, техосмотра и страховки. Теперь помимо 5 административных протоколов , гомельчанину придется отвечать и по уголовному делу за взятку. Водитель водворен в изолятор временного содержания.