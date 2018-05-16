В Гомельской области впервые появилась вакансия с зарплатой более 4000 рублей

В Гомельской области установлен новый рекорд предлагаемой заплаты по вакансиям, размещаемым на сайте Государственной службы занятости Республики Беларусь.

4 мая 2018 года в общереспубликанском банке вакансий была размещена вакансия о приеме на работу в ООО «Производственная компания Сябры» на должность заместителя директора по производству. По данной вакансии работодатель предлагает зарплату от 4127,83 руб. Предприятие располагается в Улуковском сельсовете, 54, вблизи п. Юбилейный.

Для устройства на данную должность соискателю требуется наличие опыта работы руководителем предприятия по производству алкогольной продукции со штатом не менее 200 чел.





Напомним, что предыдущий рекорд принадлежал ПУП «Белстеклопром» которое предлагало главному технологу зарплату от 4000 рублей. Предприятие располагается в Гомеле на улице Лепешинского.

Таким образом, за все время это лишь первый случай в нашем регионе, когда работодатель, подбирая персонал через службу занятости, предлагает заработную плату свыше 4000 рублей.