Поздравь «Сильные новости» с днем рождения и получи приз! Объявляем конкурс в нашем инстаграм аккаунте!

25 мая 2018 года исполняется ровно десять лет со дня появления в Сети гомельского информационного портала «Сильные новости», который стал первым на тот момент, и фактически единственным до сегодняшнего дня, по-настоящему независимым и неподцензурным СМИ нашей области, имеющим общегородской охват.

В связи с этим торжественным событием мы решили не только сами принимать поздравления, но и раздавать подарки нашим любимым читателям! Итак, мы объявляем конкурс для подписчиков Инстаграм @gomeltoday!

Задание конкурса:

Придумать необычное поздравления для Сильных новостей в формате фото, видео, коллажа, мема, флешмоба и т.д. (мы не ограничиваем фантазию и не ставим никаких рамок). Чем запоминающее будет поздравление, тем больше шансов на победу. Разместить поздравление в своем аккаунте в инстаграме и не удалять до конца розыгрыша. Ждать результатов 23 мая!

Условия конкурса:

Быть подписчиком аккаунта @gomeltoday

Разместить поздравление на своей странице с использованием #gomeltoday и #10лет_сильным_новостям в период с 16 по 23 мая

Рассказать своим друзьям о конкурсе и креативить вместе!

Призы и выбор победителя

Победителей будет четыре.

Выбор трех победителей будет с помощью лайков — чье поздравление наберет больше всего сердечек, тот и одержит победу.

1 место — пригласительный на две персоны на закрытую вечеринку в честь дня рождения Сильных новостей 24 мая. Развлекательная программа, фуршет и много сюрпризов ждет вас!

2 место — фирменная футболка.

3 место — кружка c логотипом Сильных новостей.

Но это еще не все подарки! Одного победителя определит редакция Сильных новостей. Автор самого оригинального поздравления получит приглашение на две персоны на день рождения Сильных новостей 24 мая.

Результаты конкурса будут объявлены 23 мая вечером на сайте, где будут опубликованы самые крутые поздравления.

Дерзайте!