«Лес вырубили, останки перезахоронили, но невдалеке заметил человеческие кости». Гомельчанин нашел в поле солдатские останки и установил там обелиск

Еще в прошлом году мужчина обнаружил в Гомельском районе табличку с информацией о воинском захоронении. Вернувшись на это же место накануне 9 мая, он увидел иную картину: лес выкорчевали, останки перезахоронили, табличку сняли, но в разных местах невдалеке мужчина нашел человеческие кости.

Гомельчанин, чтобы почтить память погибших, установил на этом месте скромный обелиск. Металлическую форму нашел на свалке за кладбищем, где похоронены его родители, подремонтировал, покрасил, найденные кости собрал, закопал в могилу и поставил обелиск. «Подумал: как же так!? Ведь нехорошо людским останкам валяться просто на земле», — уверен Сергей.





«Комсомольская правда» выяснила, кто же довел массовое захоронение солдат до такого плачевного состояния. Оказалось, что об этом месте и вовсе не было известно до поры до времени, и кто установил крест с государственной табличкой — также загадка. Журналисты выяснили, что на табличке указан номер захоронения в уже давно выселенной после катастрофы на ЧАЭС деревне Глуховичи в Брагинском районе.





В прошлом году неизвестную могилу обследовали, нашли останки 69 человек и перезахоронили в другой братской могиле. Но, как выяснилось благодаря гомельчанину, кости и сейчас лежат на земле. Это обусловлено тем, что лес из-за короеда пришлось спилить, а останки, незамеченные поисковой группой в прошлом году, оказались поднятыми на поверхность. В военкомате заверили: об инциденте уже знают и поисковики совсем скоро приступят к работе.