В Гомеле пройдет «Ночь музеев 2018»

Гомельчан и гостей города над Сожем приглашают на ежегодное мероприятие — «Ночь музеев-2018». Сделать свой вечер интересным и увлекательным можно, посетив дворец Румянцевых и Паскевичей, Музей истории города Гомеля, картинную галерею Г. Х. Ващенко и Ветковский музей старообрядчества и белорусских традиций имени Ф. Г. Шклярова.

18 мая с 18.00 до 23.00 Музей истории познакомит гостей с уличной городской культурой XX века и современности. Здесь пройдёт мероприятие под названием «А у нас во дворе...» Вашему вниманию будут представлены экспозиции и фотозоны в стиле 30–40-х, 60–80-х годов прошлого века и фотосушка, презентация автовеломотодвижения в Гомеле, многочисленные выставки, модный показ, детская и концертная площадки, косплей. В залах музея покажут спектакль, проведут чайную церемонию, мастер-классы, исторические квесты и многое другое.

Картинная галерея Г. Х. Ващенко приглашает пятничным вечером на «Кино-art». С 18.00 во внутреннем дворике галереи на улице Карповича, 4, можно будет поучаствовать в кастинге гомельского филиала Московской школы телевидения, тренингах театра клоунады и пантомимы, позаниматься в творческой мастерской, постичь основы изобразительного и фотоскусства. У тех, кто хочет проявить актёрские таланты, есть шанс поучаствовать в реальных съёмках, а также узнать «киношную» кухню изнутри. В 21.00 состоится показ фильма на свежем воздухе.

19 мая с 19.00 до 23.00 в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей пройдёт «Ночь музеев-2018» под девизом Non solum classic («Не только классика»). Вас ожидает музейное пространство на любой вкус. Здесь сотрутся границы между эпохами, странами и стилями. А потому можно будет станцевать фламенко в колонном зале XVIII века, примерить на себя образы гейши и русских цариц, создать шедевр парикмахерского искусства, попробовать экзотический макияж древних египтянок и многое другое. Волшебная ночь подарит шанс увидеть множество экспозиций в залах дворца, а в завершение — грандиозное шоу барабанов и огненные звёзды фейерверка.

Филиал Ветковского музея старообрядчества и народных традиций имени Ф. Г. Шклярова выбрал темой «Ночи музеев-2018» танцы. Для зрителей выступят воспитанники городских школ танца, которые исполнят традиционные белорусские танцы, восточные, ирландские, фламенко и танго, а также этномузыканты. С 18.00 19 мая около здания филиала соберутся ремесленники, готовые поделиться частичкой своего творчества на мастер-классах. Здесь на интерактивных площадках можно будет увидеть мастеров кузнечного дела, соломоплетения, традиционных обрядовых кукол, ткачества и других направлений. Не останутся без внимания дети, которых ждут раскраски, пазлы и традиционные игры.