В Гомеле сбившая насмерть пешехода женщина получила полтора года лишения свободы

Смертельный наезд на 60-летнего горожанина, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу, произошел в сентябре прошлого года около полудня. 42-летняя женщина-водитель не пропустила пешехода, он оказался под колесами автомобиля, получил смертельные травмы и скончался.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

— Суд Советского района рассмотрел дело, признал обвиняемую виновной и в качестве наказания определил ей 1 год и 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения, — сообщила пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Приговор не вступил в силу.