В Гомеле сбившая насмерть пешехода женщина получила полтора года лишения свободы
- 16 мая 2018, 11:14
- 4342
- 3
Валентина Лайкова, СБ - Беларусь Сегодня
В Гомеле на остановке «Универмаг» произошла резня: три милиционера получили серьезные ножевые ранения, подозреваемого подстрелили (осторожно, жесткое фото)
7 крупных белорусских руководителей, которые покончили с собой
«...но одному лучше». Школьник ушел из жизни за месяц до выпускного
Гей-скандал в Следственном комитете? Должностей лишились несколько сотрудников
В страшной аварии из-за лося в Могилевской области погиб самый титулованный автогонщик Гомельской области Юрий Семенчук
В Гомеле с крыши жилого дома упал мужчина и разбился насмерть
Самое обсуждаемое
«Это не нарушение порядка в стране, это болезнь, которую нужно лечить». Что думают гомельчане о больших сроках по статье 328
В Гомеле на остановке «Универмаг» произошла резня: три милиционера получили серьезные ножевые ранения, подозреваемого подстрелили (осторожно, жесткое фото)
В Гомеле умер подросток, упавший с перил набережной в реку
В страшной аварии из-за лося в Могилевской области погиб самый титулованный автогонщик Гомельской области Юрий Семенчук
Экологи оштрафовали работника, который обрезал тополя и сбросил на землю вороньи гнезда
Как изменится движение транспорта из Гомеля в летний период
Журналисты сняли фильм о забытых жертвах Второй Мировой войны из гомельского концлагеря Дулаг-121