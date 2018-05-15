Журналисты сняли фильм о забытых жертвах Второй Мировой войны из гомельского концлагеря Дулаг-121

В Гомеле презентовали фильм «Поставьте им золотой крест» (режиссер Евгений Шапчиц). Автор ленты Николай Бенько во время презентации отметил, что в Беларуси забыты жертвы не только сталинизма, но и нацизма.

150 тысяч жертв II Мировой войны захоронено в окрестностях Гомеля, в том числе в бывшем противотанковым рве около поселка Красное. Сейчас на месте братской могилы — колхозная пашня, где выращивают картофель и проходит объездная дорога. О трагедии гомельского концлагеря Дулаг-121 напоминает лишь крест, установленный за собственные средства неравнодушными гражданами.

9 мая в Гомеле, как и по всей Беларуси, прошли праздничные мероприятия по случаю Дня Победы. Однако, как заметили присутствующие во время презентации фильма «Поставьте им золотой крест», на самом деле 9 мая — это день скорби.

«Даже когда после освобождения Гомеля прошло почти 20 лет, в 1960-е годы, канава не была ров не был закопан. В гем еще дети ездили на лыжах. А собаки оттуда вытаскивали человеческие головы с длинными волосами, женские головы. Это же, прости мне Боже, не в уме не укладывается», — делится воспоминаниями житель деревни Красный Богатырь Александр Злотников.

Этот трэш — реальная история про забытые массовые захоронения под Гомелем. В концлагере Дулаг-121, который располагался на нынешней площади Восстания, во время нацистской оккупации было замучено более 100 тысяч человек. Многие из них до сих пор лежат в неизвестной могиле на окраине Гомеля.

Автор фильма Николай Бенько задается вопросом, почему раньше, когда были еще живы многие старожилы (лет 20-30 назад), никто из журналистов не разрабатывал эту тему, не снял про эту проблему фильм.





«Мы бы услышали много интересного. Тогда жил и отец Владимира Котова, благодаря которому и было найдено это место захоронения. Он бы много чего мог рассказать. К большому сожалению, белорусское общество опаздывает за многими процессами. А когда мы наконец начинаем рефлексировать, то оказывается очень поздно. Но кое-что мы зафиксировали», — говорит Николай Бенько.

Журналисты успели записать старожилов, которые своими глазами видели около поселка Красное расстрелы мирного населения и военнопленных. Одной из героинь фильма — Александре Самуиловне Журавлевой — уже нет в живых. В 1941 году ей было 18 лет.

— Это очень странное ощущение, когда разговариваешь с человеком, который в сознательном возрасте пережил все трудности войны, оккупацию, голод, — замечают создатели фильма. — Через государственную пропаганду, которая спекулирует на теме «деды воевали», события Второй Мировой ассоциируются с чем-то очень отдаленным во времени, вроде Грюнвальдской битвы. Но после разговоров с последними свидетелями понимаешь, что война, оказывается, была здесь совсем недавно. Эта женщина рассказала нам ужасные факты про противотанковый ров, который находился неподалеку от гомельской объездной дороги. В годы войны там не только хоронили умерших из концлагеря Дулаг-121, но и расстреливали мирных граждан.

Александра Самуиловна Журавлева дрожащим голосом рассказывает в ленте:

— Однажды мы с моей соседкой додумались побежать к оврагу, где убитые люди лежат. Подбежали к канаве, а там — куча людей... И девочка лет девяти. А среди убитых — мужчина в черном пальто, который лежал лицом к земле. Мы вскочили в ту яму, подошли к мужчине. В кармане его пальто лежал неповрежденный бинт и записка с фамилией. Я и сейчас помню ту фамилию...

Человека среднего возраста, в черном пальто звали Зенкевич. Его тело, как и останки других жертв войны, лежат до сих пор у самой объездной дороги, которая ведет от Еремино до химзавода. Ежегодно в Гомеле устраиваются парады и звучат пафосные речи, а останки Зенкевича и тысяч несчастных жертв концлагеря Дулаг-121 продолжают лежать в безымянной могиле на окраине города.





Проблему захоронений поднял житель деревни Красное Владимир Котов. Он за свои деньги приобрел в американском архиве аэрофотосъемки Гомеля, которые делались в годы Второй Мировой войны нацистами. Благодаря фотографиям он и нашел место захоронения жертв гомельского концлагеря.

«Многие спрашивают, а для чего все это мне нужно. Кто-то даже думает, что мне заплатили. А у меня трое сыновей. Не ради себя делаю, а ради них», — отметил Владимир Котов во время презентации.

Историк Евгений Маликов подчеркнул во время обсуждения фильма, что советская система была нечеловеческой.

«Несмотря, что там прошло наше детство, а у кого-то часто значительная молодости. Кажется, а что там было плохого. Мы еще не самое худшее захватили. Но на самом деле советская системы была нечеловеческой всегда: люди для нее никогда не представляли ценности. И поэтому когда война закончилась (разумеется, первые годы было не до этого), то после об этом не хотели разговаривать. Может быть, нам и неприятно это признавать, но советская система была античеловеческой. И в этом контексте становится понятным, почему эти люди были забыты», — говорит Евгений Маликов, который в ленте дает свои экспертные мнения.

По официальным данным, в Гомеле было уничтожено 50 тысяч мирных жителей и 110 тысяч красноармейцев. «Если сложить вместе, то это гора трупов должна быть. Их же где-то похоронили. И, очевидно, что их не вывозили за несколько сотен километров, а похоронили где-то здесь», — подытоживает Евгений Маликов.

По данным «Гомель. Энциклопедический справочник 1991 года», в областном центре насчитывается 10 братских могил. 2 братские могилы — на кладбище в Лещинце В одной из них перезахоронены останки расстрелянных 800 человек из еврейского гетто. Во второй — 277 красноармейцев и один партизан, которые погибли при освобождении Гомеля. Еще две братские могилы — по улице Советская, в одной из которых похоронены 129 военнослужащих и партизан, которые погибли в 1941 — 1943 гг. На площади Труда похоронено 28 человек, что погибли в боях в 1943 — 1944 годах. По улице Интендантской — 8 зенитчиц и 45 мирных жителей, что погибли во время авиаудара в июне 1941 года. 137 военнослужащих похоронены по улице Троллейбусной. 200 рабочих-подпольщиков паровозоремонтного завода, расстреляны в трех километрах от Гомеля в 1943 году, похоронены в братской могиле по улице Мира. Еще в одной могиле, которая находится в поселке Костюковка, похоронено 15 военнослужащих. И примерно 1,5 тысячи обитателей еврейского гетто и 284 военнослужащего похоронены на Новобелицком кладбище.





«Получается, что на территории Гомеля захоронено около 4 тысяч людей. Но в Гомеле было уничтожено 100-160 тысяч. И где эти люди? Они где-то здесь лежат», — подытожил Евгений Маликов.

Во время презентации журналисты отметили:

— Мы очень спешили зафиксировать воспоминания долгожителей поселка Красное и некоторых окрестных деревень Гомельского района. Люди уходят, а с ними — свидетельства о военных преступлениях времен Второй Мировой. Старожилы не только рассказали о месте массовых захоронений жертв концлагеря Дулаг-121, но и подтвердили, что в бывшем противотанковым рву проводились расстрелы мирного населения.

У нас есть свидетельства Евгении Злотниковой, 1932 года рождения, из которых следует, что в окрестностях Красного были расстреляны гомельские евреи. Никаких памятных знаков (кроме деревянного креста, поставленного неравнодушными людьми) до сих пор нет.

Евгения Злотникова сообщает в ленте «Поставьте им золотой крест»:

— Приезжали 5 машин ежедневно. А мы, детвора, в том числе я, маленькая дура, залезали на забор и смотрели эту картину. Нам нужно было плакать, рыдать, просить Бога, а мы на заборе сидим и смотрим, как возят людей в ров. А сейчас я вспоминаю ту канаву, как я лазила, словно лягушка какая, смотреть на убийства. Бедные евреи! Их же обманули. Сказали им, что на переселение отправляют. Так они в лучшей одежде были! Ой, сколько там было слез, сколько было криков... И мамы с детками на руках. Это просто нельзя пересказать.

— В ХХ веке мы столкнулись с тем, что тоталитарные идеологии не считались с жизнью человека. Для тоталитарного режима (нацистского или советского) неважно, свой ты или чужой. Ты все равно попадешь в безыменную могилу и десятилетиями о тебе не будут знать, — отметил журналист Николай Бенько.

Презентация ленты «Поставьте им золотой крест» прошла при участии дискуссионного клуба «Междуречье».