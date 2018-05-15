Стекла прошлого века. В Гомеле разбирают цветные витражи, украшавшие Дом быта

В Гомеле на углу улиц Интернациональной и Гагарина в бывшем Доме Быта идет реконструкция здания — под «помещение многофункциональное». Во время строительных работ в здании демонтируют большие витражи, которые украшали холл второго этажа.

Стеклянное панно располагалось в холле на втором этаже здания: на «цветных окнах» Дома быта можно было увидеть мужские и женские фигуры в шляхетских и крестьянских костюмах, музыкальные инструменты и стилизованные изображения гербов и замков.





Витражи занимали три стены: часть декорировала панорамные окна, у других была искусственная подсветка. Размещались они п-образно.

Сейчас часть витражей уже разобрана, и что с ними стало — пока неизвестно, пара витражей пока еще на своем месте, но в ближайшее время их также демонтируют.









Такими композициями здание гомельского Дома быта было украшено в 1980-х годах прошлого века. В тот период в Беларуси в оформлении общественных объектов стали очень популярны яркие цветные витражи, декоративные панно, барельефы — с национальными мотивами и историческими сюжетами.



















