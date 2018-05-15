В летнем кафе у «Туриста» у гомельчанина пропали деньги. Разыскивается подозреваемый

В начале месяца, 3 мая, гомельчанин проводил вечер в летнем кафе около гостиницы «Турист». В какой-то момент мужчина заметил пропажу денег.

О подробностях инцидента в УВД Гомельского облисполкома не сообщают, но подозреваемый, как выяснилось, уже есть.









Если вам знаком человек с фото, просьба сообщить информацию по телефонам +375 (29) 154-18-75 или 102.