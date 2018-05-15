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В летнем кафе у «Туриста» у гомельчанина пропали деньги. Разыскивается подозреваемый

  • 15 мая 2018, 13:42
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В начале месяца, 3 мая, гомельчанин проводил вечер в летнем кафе около гостиницы «Турист». В какой-то момент мужчина заметил пропажу денег.

О подробностях инцидента в УВД Гомельского облисполкома не сообщают, но подозреваемый, как выяснилось, уже есть.



Если вам знаком человек с фото, просьба сообщить информацию по телефонам +375 (29) 154-18-75 или 102.


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