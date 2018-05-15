«Гомельэнерго» тестирует на прочность тепловые сети. В некоторых районах Гомеля будет отсутствовать горячая вода

С 23 мая «Гомельэнерго» собирается провести гидравлические испытание, чтобы проверить прочность и плотность теплосетей. При необходимости последует ремонт, который продлится до 5 июня.

Коммунальщики напоминают, что ценные вещи, которые могут быть повреждены из-за разрыва теплосетей, из подвалов и мест, где проходят теплопроводы, лучше убрать. Спускать теплофикационную воду во время испытаний без согласования с «Гомельэнерго» категорически запрещается. Если вы обнаружили повреждение трубопроводов или отопительных систем, то нужно срочно сообщить диспетчеру филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» по телефону: 42-16-18.

Горячее водоснабжение будет отсутствовать в жилых домах и иных объектах, расположенных по адресам:

Железнодорожный район:

ул. Аграрная 1.

ул. Каменщикова 40, 42, 44, 46.

ул. Кирова 46, 90, 90а, 94, 122а, 134, 136, 138.

ул. Кожара 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

ул. Красная 3, 6.

ул. Крупской 106, 108, 108д, 108к2, 108к3, 108к4.

ул. Лепешинского 1, 3, 5, 9а, 157, 159, 159а, 161.

ул. Малайчука 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 6, 8, 11, 15, 16а, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

ул. Н.Черниговская 1, 3, 4.

ул. Огоренко 3, 5, 7к1, 7к2, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21к1, 21к2, 23, 25, 27, 29, 29а, 33.

ул. Олимпийская 4, 4а, 6к1, 6к2, 8к1, 8к2, 10к1, 10к2, 12, 12а, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

ул. Пер. Ипподромный 2.

ул. П.Бровки 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49.

ул. Свиридова 1а, 1г, 1к1, 1к2, 3, 5, 5а, 7к1, 7к2, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 16, 16а, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43.

ул. Советская 97, 97а, 97к1, 97к2, 97к3, 97к4, 97к5, 98, 99, 99а, 103, 105, 105а, 107, 109а, 109, 111, 119, 121, 123, 123а, 125, 125а, 125б, 125в, 125г, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 141, 141а, 163, 165, 165а, 167, 168, 169, 169к2, 169к3, 170, 171, 180, 182, 194, 196, 198, 240, 242, 244.

ул. Станция «Светочь» 1.

ул. Ст.Черниговская 1, 2, 3, 5, 6, 8, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 41, 43, 45, 46а, 49, 51.

ул. Телегина 13, 15, 17, 19, 21, 23, 36, 38, 40.

ул. Тимофеенко 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24а, 26.

ул. Троллейбусная 1, 2, 5, 4, 8, 8а.

ул. Федюнинского 2, 2б, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19.

ул. Хуторянского 6.

ул. Чонгарской дивизии 1, 3, 4, 6, 6а, 8, 8к2, 10, 12, 12а.

ул. Шилова 7а, 13, 13а, 28.

ул. Юбилейная 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 36, 38, 40, 42. ул. 50 лет БССР 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33.

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