Пыль — столбом. За последние 40 лет на Полесье зафиксировано 350 пыльных бурь

Песчано—пыльные бури в последние недели наблюдали в разных регионах страны. Пиковым стало 22 апреля, когда в социальных сетях появилось множество видеороликов с нетипичными картинками «грязного» тумана, накрывающего дороги песчаной завесой. Были среди них и снимки трагических аварий из—за плохой видимости, в которых один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы.

В разговорах явление тотчас окрестили аномальным. И вправду: откуда в Беларуси дыхание пустынь? Однако выяснилось, что песчаные бури — не редкость и в наших широтах. Особенно зачастили они на Полесье.





На днях сама оказалась очевидцем такой стихии. Яркое солнце, идеальная видимость, окрестные поля, не прикрытые лесополосами, — как на ладони. Маршрутка въехала на территорию Речицкого района. И вдруг на горизонте проступила серо—коричневая стена. В микроавтобусе заволновались:

— Кажется, горит.

Но водитель, сбавив ход, спокойно объяснил:

— Песчаная буря. В последние годы здесь не редкость. Поля открытые, деревьев нет. Как ветер по весне подует, держись... Я сам родом из Речицкого района, моя деревня неподалеку. Обычно «крутит» по весне, когда поля сухие и всходов еще нет.

В пыльный столб мы въехали, задраив окна и люки. Как раз тот случай, когда тише едешь — дальше будешь. За считаные секунды «туман» исчез, словно и не бывало. Опять солнце, идеальная видимость... И что это было?

В Институте леса Национальной академии наук могут по полочкам разложить биографию белорусских бурь. Несколько лет занимаются этой темой совместно с Институтом почвоведения и агрохимии. Явление — опасное. Прежде всего для сельского хозяйства, ибо выносит плодородный слой и обедняет почву, снижая ее эффективность. Сказывается на безопасности движения. Вредит экологии...

Петр Волович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий сектором лесовосстановления института, посвящает в предысторию «пустынных веяний». Спусковым крючком для ветровой эрозии на Полесье, которая приводит к деградации земель, стало интенсивное осушение болот. А уже на этот фактор наложилось глобальное потепление. Видимый результат перемены климата: за последнюю четверть века на юге Беларуси, а это часть Брестской и Гомельской областей, образовалась абсолютно новая агроклиматическая зона, близкая по характеру к украинской лесостепи. Собеседник добавляет:

— Еще один фактор, способствующий развитию пыльных бурь на Полесье, — рельеф. Пониженная равнинная местность, где нет препятствий для ветра.





— И что делать? — хочется знать. — Неужели нет вариантов?

— Есть. И это защитные лесные насаждения. Но основные лесополосы закладывались в 70 — 80—х годах. Климатические же условия изменились. Поэтому и подходы должны меняться. Нужно реконструировать имеющиеся лесопосадки и активно создавать новые, поскольку в отдельных районах появились совершенно открытые участки вдоль магистралей, где на протяжении 3 — 5 километров нет защитных полос. Необходимо четко определить, кто должен заниматься этой работой, и придать ей системный характер.

В пользу придорожных полос ученые Института экспериментальной ботаники им. В.Купревича Национальной академии наук приводят массу аргументов. Например, скорость ветра в трехрядной полосе тополей снижается в 2,2 раза по сравнению с открытым полем. Защитные лесополосы снижают температуру летом и повышают на 1 — 6 градусов зимой. Один гектар таких насаждений отфильтровывает из воздуха до 35 — 70 тонн пыли, поглощая вредные примеси воздуха. Лесополосы усиливают эффективность использования удобрений и повышают урожайность... То, что до сих пор было очевидно только ученым, заметным становится для всех.

Кстати

За последние 40 лет на Полесье зарегистрировано 350 пыльных бурь. Большинство случаев приходится на апрель—май. Одна из крупнейших произошла 22 апреля 1981 года. Она длилась 5 часов 40 минут.

В то же время

Несколько лет назад Беларусь присоединилась к Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Принятая в стране программа действий по предотвращению деградации земель на 2016 — 2020 годы предполагает инвентаризацию, реконструкцию и закладку придорожных лесополос.

Индия: три бури в мае

Число жертв пыльной бури с грозой, которая обрушилась на Индию в воскресенье вечером, превысило 60 человек. По информации СМИ, в основном от шторма пострадал север и северо—восток страны, хотя погибшие отмечены и в южных штатах.





В основном буря затронула Уттар—Прадеш, где отмечено 38 погибших, разрушено более 100 домов. В штате Западная Бенгалия погибли 12 человек. Также погибшие и пострадавшие отмечены в штатах Андхра—Прадеш, Телангана, в Национальном столичном округе Дели.

Это уже третья подобная буря, обрушившаяся на индийский север в последние дни: в минувший четверг из—за удара стихии, по разным оценкам, погибли от 11 до 13 человек, ранее, 2 мая, подобный шторм, сопровождавшийся ливнем и грозой, унес жизни, по последним оценкам, около 120 человек.