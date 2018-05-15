К десятилетию Сильных новостей. «Как только я обратился в редакцию, мне сразу пошли навстречу», — Сергей Башмур, отец умершего в роддоме Миши

В конце июля 2017 года в Гомеле, через шесть дней после рождения, умер сын Сергея и Татьяны Башмуров. Как они говорят, ребенок родился здоровым, но когда у младенца поднялась температура, врачи сказали, что мальчик получил внутриутробную инфекцию, и спасти его не удалось. В свидетельстве о смерти написали «инфекционная и паразитарная болезнь неуточненная». Откуда взялась — загадка.

Родители мириться с происходящим не стали и решили выяснить, от чего умер их ребенок и кто в этом виноват. Отец обратился в прокуратуру г. Гомеля с требованием провести объективное разбирательство всех обстоятельств смерти ребенка. Прокуратура передала дело в Гомельский городской отдел Следственного комитета. Параллельно Сергей стал обращаться в другие инстанции. Дозвонился по «горячей линии» до председателя Гомельского городского исполнительного комитета Петра Кириченко и председателя Гомельского областного Совета депутатов Олега Борисенко.





По словам Сергея Башмура, побывал он и на приеме в управлении здравоохранения Гомельского облисполкома. Его вопрос медицинское руководство рассматривало коллегиально, с участием главврача Гомельской областной клинической больницы. Главное, что пытался выяснить отец, — от какой инфекции погиб его ребенок? По его мнению, если это была внутриутробная инфекция, то надо было принимать меры и для лечения матери? Ведь в семье есть еще дети, и тогда существовал риск и их заражения? К сожалению, как говорит Сергей, медики только извинились, но сказали, что установить эту инфекцию не удалось. Оба родителя сдавали анализы, но на данный момент никакой инфекции у них не выявлено.

В итоге добиться ответа ни от чиновников, ни от врачей, ни от Следственного комитета не удалось. Родители получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти в областном роддоме шестидневного сына Миши Башмура, после чего мужчина даже вышел на пикет. С момента трагедии прошел почти год, однако никаких ответов на свои вопросы семья так и не получила.





Сергей Башмур, вспоминая те дни, рассказывает, что «Сильные новости» стали единственным СМИ, которое решилось помочь ему и отслеживало весь ход событий от начала до конца. Впрочем, предоставим слово ему.

«Когда у меня случилось горе, я пытался обращаться во все СМИ, начиная с государственных гомельских газет и телевидения. Я не мог смириться с происходящим и хотел добиться справедливости, чтобы виновные понесли наказание. Я звонил в редакции, но везде мне отказывали, ссылаясь на то, что цензура не пропустит такую информацию. Как только я обратился в «Сильные новости», мне сразу пошли навстречу. Корреспонденты взяли у меня интервью, редактор проверил достоверность и правдивость моих слов и информацию опубликовали. Сразу же пошел огромный резонанс, прочитали статью больше 50 000 человек, комментировать не переставали еще очень долго. Выслушивались все мнения, никого не блокировали, и все читатели могли открыто выразиться.

Буквально через несколько дней в одном из государственных СМИ вышла статья, где заведующая роддомом, где умер мой ребенок, высказала свое мнение по моему вопросу. Я считаю, что она просто ссылалась на комментарии, которые оставляли читатели на «Сильных новостях». Я позвонил в редакцию газеты и спросил: «Почему вы спросили мнение одно стороны? А как же я?» На это замечание мне ответили молчанием.





Когда я больше вник в это дело и провел свое расследование, я узнал, что один из чиновников из облисполкома курирует и медицину, и эту гомельскую газету. Тогда мне все стало ясно. Как людям можно рассказать о том, что происходит вокруг? Газетам что скажут, то они и напишут. В «Сильных новостях» рассказали все, как есть, без преувеличения и сокрытия важных фактов. И они не побоялись, хотя могли бы наказать и меня, и редакцию! Но я предоставил все документы и смог подтвердить сказанные мною факты. Все, кто говорит, что в «Сильных новостях» публикуется непроверенная информация, не знают, как происходит все на самом деле. Все факты редакция проверяет, только потом ее публикуют на сайте. В других же СМИ мне говорили, что добиваться правды в этом деле бесполезно, и только один сайт в Гомеле поддержал меня и помог.

Благодаря резонансу, которого удалось добиться с помощью сайта «Сильные новости», в медицинских учреждениях стали внимательней относиться к больным, обратили внимание на проблемы, перестали постоянно закрывать на все глаза. Я рад, что смог вдохновить людей на то, чтобы идти и говорить о проблемах, а не сидеть и ждать. Большинство говорит, мол, все это бесполезно. Но если все так будут думать и сложат руки, то все нарушения будут умалчиваться и ничего не изменится.

Я очень рекомендую жителям нашего города и области обращаться в редакцию «Сильных новостей». Если что-то произошло — не бойтесь, если вы правы и можете это доказать, то вам обязательно помогут. Только вместе с независимыми СМИ мы можем взаимодействовать с государством и добиваться справедливости! А с государственными изданиями делать это бесполезно, единственное, что они могут сделать — это выслушать. Так не должно быть! СМИ должны публиковать как хорошие новости, так и плохие. Мне тяжело добиваться правды, но после огласки моей истории, чиновники стали более уступчивыми. Однако найти виноватых мне не удается до сих пор, каждый пытается выгородить себя.

Я очень рад, что обратился в «Сильные новости» и благодарен всей редакции и в частности Петру Кузнецову, который помог мне и поддержал в моем горе. Я желаю сайту gomel.today процветания, побольше интересных новостей и дальнейшего роста. Я верю, что только люди вместе с независимыми сайтами смогут открыто говорить о том, что другие СМИ тщательно скрывают. Спасибо вам за вашу работу!»





К слову, Сергей Башмур не теряет надежды на то, что ему удастся выяснить правду и наказать виновных в смерти его сынишки. А мы продолжаем следить за развитием событий и призываем читателей делиться с редакцией своими историями. Вместе мы сможем многое!

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25 мая 2018 года исполняется ровно десять лет со дня появления в Сети гомельского информационного портала «Сильные новости», который стал первым на тот момент, и фактически единственным до сегодняшнего дня, по-настоящему независимым и неподцензурным СМИ нашей области, имеющим общегородской охват. В течение ближайших нескольких дней мы опубликуем ряд историй и мнений, которые покажут, как же действительна важна для гомельчан правдивая и всесторонняя информация.