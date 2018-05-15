Цвет настроения #gomeltoday. Подборка лучших снимков Гомеля в Instagram за неделю

57 «Белпочта» готовится доставлять посылки дронами «Белпочта» тестирует промышленный дрон для доставки письменной корреспонденции и почтовых отправлений. Мультикоптер китайского производства был представлен на выставке TIBO-2018....

102 Белорусы идут на голодовку, потому что иначе защитить свои права не могут Если протестующие не выдвигают политических требований, власти готовы на небольшие уступки.

220 «Все всё знали». Вслед за олимпийской чемпионкой Корбут бывшие гимнастки заговорили о домогательствах тренера «Я была секс-рабыней», — в 1999 году четырехкратная олимпийская чемпионка Ольга Корбут обвинила своего тренера Ренальда Кныша в изнасиловании. Почти два десятилетия эти слова не&nb...

313 «Видели Боговика. В хорошем настроении»: недавно получивший 8 лет топ-менеджер «Беларусбанка» уже на свободе Бывший исполнительный директор Беларусбанка Анатолий Боговик, приговоренный осенью к 8 годам колонии, вышел на свободу. Об этом TUT.BY сообщило несколько не связанных между со...

466 Журналисты сняли фильм о забытых жертвах Второй Мировой войны из гомельского концлагеря Дулаг-121 В Гомеле презентовали фильм «Поставьте им золотой крест» (режиссер Евгений Шапчиц). Автор ленты Николай Бенько во время презентации отметил, что в Беларуси забыты жертвы не то...