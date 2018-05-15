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Цвет настроения #gomeltoday. Подборка лучших снимков Гомеля в Instagram за неделю

  • 15 мая 2018, 09:40
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Весна, весна и ещё раз весна! А ещё солнце, зелень и ,конечно, цветы. Да побольше! Что может быть прекраснее в самый тёплый весенний месяц? «Сильные Новости» сделали подборку лучших цветочных снимков в Instagram за прошлую неделю.

Каждую неделю мы будем делать подборку лучших снимком гомельчан в нашем Instagram. Присылайте ваши фотографии к нам в Direct, а также отмечайте нас на фото #gomeltoday.












Наталья Ошека, gomel.today
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Места: Гомель (22303)

Метки: Общество (29989)

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