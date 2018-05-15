Лего — больше чем конструктор: играй, фантазируй, создавай! В Гомеле открылся уникальный детский образовательно-развлекательный центр «Легобум»

Ваш ребенок без ума от конструкторов? Тогда вопрос, куда пойти с ребенком в Гомеле, для вас не стоит — конечно же, вам надо провести свободное время или выходные в детском центре ЛЕГОБУМ!

Что такое ЛЕГОБУМ?

ЛЕГОБУМ — это образовательно-развлекательный центр, в котором используются исключительно оригинальные конструкторы Lego для детей любого возраста: Лего Софт (Lego Soft) для детей 0+, Лего Дупло (Lego Duplo) 2-5 лет, Лего Классик (Lego Classic).





Здесь вы можете увидеть огромный город из конструкторов Lego, где найдут своё место мировые достопримечательности, пожарная часть, полицейский участок и многое другое.

Вас ждут уникальные зоны в образовательно-развлекательном центре, а именно:

Арт территория. Создайте вместе с ребенком свой шедевр из деталей Lego и дополните коллекцию лучших мозаик в креативном пространстве ЛЕГОБУМ!





Город из конструкторов Lego. Огромный мини-город, на построение которого ушло тысячи кубиков. Здесь живет много Lego-жителей, среди которых врачи, водители, пожарные и даже пираты и аборигены. И в этом городе даже курсируют настоящие поезда!





Зона видео-игр. Окунитесь в мир игры с любимыми сюжетами и героями, устроившись на удобных креслах-мешках. Здесь можно стать главным героем игры или выполнить самые сложные миссии в дружной компании Lego-фанов.





Зона робототехники. У нас есть роботы, и они все ждут, когда детки заставят их что-нибудь делать. Есть идеи, что может делать робот? Тогда мы вас ждем!





Зона свободного конструирования. Постройте все, что хочется из множества деталей, которыми заполнен бассейн Lego. Можно приобрести отдельные детали или уже собранные вами модели на вес. На кассе стоят специальные весы и можно уточнить стоимость любой собранной конструкции.





Для самых маленьких строителей выделена специальная зона, где расположен конструктор Lego Duplo и Lego Soft. В этой зоне есть свои поезда, заправочные станции, замки и много-много деталей, из которых каждый день строится новая башня, большой дом, после чего малыши могут с ними поиграть. Родители детей до трёх лет сопровождают их без дополнительной платы за себя.





Детям постарше будет интересно собирать конструктор из наборов. Все новинки и серии конструктора Lego в наличии и свободном доступе: Lego City, Lego Classic, Lego Creator, Lego Disney, Lego Friends, Lego Nexo Knights, Lego Ninjago, Lego Star Wars, Lego Super Heroes, Lego Technic, Lego Elves (к каждому набору предлагается инструкция). Если что-то не будет получаться или не найдется нужная деталь, сотрудники нашего центра с удовольствием помогут, подскажут и принесут недостающее.





Основная идея образовательно-развлекательного центра — дать возможность каждому ребенку реализовать свои идеи, замыслы и мечты. В центре работают профессиональные и заботливые аниматоры, которые при необходимости подскажут детям, как лучше, надежней, крепче соединить детали и помогут воплотить в жизнь идеи, ведь способов для этого в ЛЕГОБУМ сотни тысяч.

В ЛЕГОБУМ празднуют яркие, веселые Дни рождения. Просторная банкетная комната, а также специальная программа с подключением всех зон детского центра, во время программы и после нее, придется по душе каждому ребенку. Супер конкурсы, квесты, увлекательные задания, герои Лего, мини дискотека и радостный смех детворы! А родители тем временем могут отдохнуть и пообщаться.

Каждые выходные проводятся тематические мероприятия, акции и розыгрыши для всех посетителей центра.