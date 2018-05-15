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«Так и не дождалась, пока скрипнут половицы и на крыльце появится ее Юрка». В Гомельской области умерла мать Юрия Захаренко, оппозиционного политика, пропавшего в 1999 году

  • 15 мая 2018, 09:25
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Ульяна Захаренко (мать пропавшего оппозиционного политика Юрия Захаренко) скончалась на 95-м году жизни.

«Черный день календаря. Не стало Ульяны Григорьевны. Она так и не дождалась, как скрипнут половицы, и на крыльце появится ее Юрка. Светлой памяти», — написал в своем «Facebook» оппозиционный политик Лебедько.

Ульяна Захаренко жила в деревне Василевичи (Гомельщина).

Юрий Захаренко исчез 7 мая в 1999 году. По мнению демократического сообщества, к внезапному исчезновению политика имели отношение так называемые «эскадроны смерти» — специальное формирование, созданное для уничтожения неугодных властям людей.

По словам бывшего начальника СИЗО № 1 Олега Алкаева, Захаренко похитили и расстреляли по приказу приближенных к Александру Лукашенко.

В 2017 году Комитет по правам человека ООН принял жалобу Ульяны Захаренко о признании Юрия Захаренко умершим (официально Захаренко считается пропавшим без вести).


Фото — Раиса Михайловская, Белсат
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