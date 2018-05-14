«Делаешь замечание, а в тебя матом» — дворник о культуре гомельчан

9 мая отгремел салютами, отмаршировал на центральной улице Гомеля, накормил всех желающих. На центральной площади асфальт блестит чистотой, мусорные урны не переполнены. Корреспондентка Гомельского Зелёного портала посмотрела на работу городских пчёлок в праздничный день.

ГорСАП бдит и, судя по чистоте Гомеля на утро, ещё и не спит. Оранжевая форма мелькает почти везде. Незаметно, дотошно и качественно выметают с газонов блестящие осколки праздника. Салют из бумаги и пластиковая посуда исчезает с асфальта почти мгновенно, ПЭТ-бутылки вручную мнутся для увеличения места в урнах, а совсем переполненных желтых ёмкостей для мусора встретить в центре города не удалось.

Другое дело во дворах, чуть дальше от центра. Куда хлопотных дворников не направил город, расчёт делался на совесть гомельчан. А зря. Публичное пространство — не дом родной, в котором мусорить не хочется, потом же самому убирать. В городе можно себе позволить «шик» и разбросать мусор.

Поговорила с пчёлками в желтой униформе. Они отмечают: к культуре горожане не привыкли. Мусор бросают по принципе «где удобно», а не «сделай три шага и будет урна».





«Делаешь замечание, а в тебя матом. Даже в этот хороший праздник», — грустно замечает женщина-дворник. И дело не в том, что у каждого своя работа, и ГорСАП для этого и нужен. Стоматолог тоже должен зубы лечить, но если каждый день не будешь чистить — поход к врачу не спасёт. Тоже самое и с городской культурой поведения. Не начнёшь с себя, толка не будет. А к городским службам замечаний нет — трудятся в праздник, создают чистоту. Спасибо им!



