С первого июня из Гомеля можно будет летать в Калининград и Москву

Регулярное авиасообщение областного центра с Калининградом и Москвой открывается в первый день лета.

С 1 июня по понедельникам и четвергам авиакомпания «Белавиа» возобновляет рейсы в Калининград. Направление традиционно востребовано жителями Полесского региона. Стоимость перелета составит от 63 до 70 евро. Время отправления из Калининграда — 9:10, прибытие в Гомель — 11:35, в обратную сторону — 12:05-12:30 (с учетом местного времени). Обслуживать рейсы будут самолеты CRJ. Последний рейс запланирован на 30 августа.

По средам, пятницам и воскресеньям в московский аэропорт Домодедово будет летать российская авиакомпания «Сибирь» на «Боингах». Стоимость этой поездки будет колебаться в пределах 45-60 евро в зависимости от сроков бронирования билета и наличия багажа. Из Домодедово самолет взлетит в 9:55 и сядет в Гомеле в 11:20. Обратный рейс — в 12:05, через полтора часа самолет приземлится в российской столице.

«Сибирь» подтвердила сотрудничество с аэропортом Гомеля до 27 октября. Оговорено, что если оно будет продуктивным, то договор продлят, а количество рейсов увеличат, сообщил заместитель начальника Гомельского филиала госпредприятия «Белаэронавигация» Николай Мурашко.