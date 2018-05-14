В 120-й бригаде, где в апреле погиб солдат из Гомельской области Дмитрий Удод, прокуратура выявила грубые нарушения

Офицеры 120-й отдельной механизированной бригады не проводили профилактики правонарушений среди личного состава бригады. В результате в первом квартале совершено 5 грубых дисциплинарных проступков, в такой же период 2017 года их было 3, говорится на сайте Генпрокуратуры.
«По выявленным в ходе анкетирования фактам неуставных взаимоотношений командиры подразделений не инициировали служебного расследования перед командиром бригады.
Прокуроры провели собственное анонимное анкетирование военнослужащих срочной службы из воинских частей и подразделений бригады. По его итогам ряд военнослужащих 339-го отдельного механизированного батальона, ремонтно-восстановительного батальона и разведывательного батальона сообщили о наличии в подразделениях нарушений», — заявили в прокуратуре.
Прокуратура Минска потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц, устранить нарушения законодательства, а также добиваться полного и своевременного представления информации о морально-психологическом состоянии личного состава и соблюдения воинской дисциплины, назначать служебные расследования при дальнейшем выявлении неуставных взаимоотношений в бригаде.
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120-я отдельная гвардейская механизированная бригада дислоцируется в Минске, в районе Уручья. Подразделение принимает участие во всех масштабных военных учениях, на его базе сформирована единственная в Беларуси миротворческая рота.
В апреле, во время планируемых занятий по огневой подготовке в 120-й бригаде, погиб солдат срочной службы Дмитрий Удод. Он был водителем-механиком БМП-2. Парень получил несовместимое с жизнью ранение из танкового пулемета Калашникова, который устанавливают на БМП. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Позже мать Александра Коржича, погибшего в учебной части в Печах, сообщила журналистам, что Удод был свидетелем в деле ее сына. 19 апреля СК завершил расследование дела Коржича.
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