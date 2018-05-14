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В Гомеле дворовой футбол не умер: подростки до сих пор рубятся на песке и асфальте

  • 14 мая 2018, 17:18
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Общественное объединение «Совет родителей города Гомеля» проводит любопытную спортивную инициативу «Рух дваровых гульняў». Для подростков проводятся дворовые соревнования по мини-футболу, стритболу, фрисби, воркауту и выбивале.

Футбольный турнир — один из самых атмосферных. Он проводится на асфальтированных либо песчаных площадках. Мы выбрали наиболее яркие фото — они точно заставят вас вспомнить детство.

К слову, поддержку проекту оказала Белорусская федерация футбола. Организаторам подарили мячи и манишки — словом, всю необходимую экипировку.














Tribuna.com
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