В Гомеле дворовой футбол не умер: подростки до сих пор рубятся на песке и асфальте

Общественное объединение «Совет родителей города Гомеля» проводит любопытную спортивную инициативу «Рух дваровых гульняў». Для подростков проводятся дворовые соревнования по мини-футболу, стритболу, фрисби, воркауту и выбивале.

Футбольный турнир — один из самых атмосферных. Он проводится на асфальтированных либо песчаных площадках. Мы выбрали наиболее яркие фото — они точно заставят вас вспомнить детство.

К слову, поддержку проекту оказала Белорусская федерация футбола. Организаторам подарили мячи и манишки — словом, всю необходимую экипировку.















































