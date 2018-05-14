Экологи оштрафовали работника, который обрезал тополя и сбросил на землю вороньи гнезда

Как выяснилось, в районе домов № 6 и 8 по улице Чонгарской дивизии в Гомеле проводились работы по обрезке тополей. Вместе с ветками полетели на землю и птичьи гнезда, рассказал начальник Гомельской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Голубев.

За такие действия работник привлечен к административной ответственности (согласно ч. 1 статьи 15.32 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

Однако многие недоумевают: почему так? Ведь раньше численность птиц, которые ухудшают санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, либо причиняют беспокойство жителям, живущих поблизости, разрешалось регулировать путем разрушения их гнезд, расположенных на деревьях. Закон разрешал это делать с 15 октября по 15 апреля.

Это действительно так. Но согласно изменениям в законодательстве (в частности в Законе Республики Беларусь «О животном мире» с 30 июня 2016 года) этот срок изменен и прописан новый: с 15 августа по 15 февраля. В другое время, когда птицы откладывают яйца, выводят и растят птенцов, запрещено трогать их гнезда. Разрушение их влечет не только административную ответственность, но и возмещение вреда, причиненного окружающей среде.

К сведению: статьей 15.32 Административного кодекса нашей республики за незаконное разрушение птичьих гнезд в запретное время предусматривает наложение штрафа на физическое лицо в размере до тридцати базовых величин. Индивидуальный предприниматель может потерять от 10 до 100 базовых величин, юридическое лицо — от двадцати до пятисот базовых величин.