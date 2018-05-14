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«Можно в зоопарк не ходить»: жители 104-го рассказывают о частых встречах с дикими животными — фото

  • 14 мая 2018, 15:11
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Недавно «Сильные новости» писали о встрече жителей 104-го микрорайона с лосихой. Раненое животное забрело в обычный двор. Местные жители вынесли ей воды, а затем сотрудники милиции выгнали лосиху обратно в лес. Как нам стало известно, контакты с дикой фауной не редкость в этой части Гомеля.

Житель 104-го микрорайона рассказал нам о более трагическом случае. 23 марта бездомная собака загрызла косулю прямо возле дома 4а по улице Рябиновой. Вероятно, животное выбежало из леса, скрываясь от волка. Вой хищников неоднократно слышали местные, а некоторые даже с ними встречались.


— Наша соседка, направляясь на остановку автобуса, тёмным вечером встретилась возле многоэтажек с волком и подумала, что это собака, — рассказывает наш читатель. — И вдруг из-за домов выбежали охотники и ружьями и окрикнули ее «Девушка, стойте! Это волк!».

По словам жителя 104-го, в 2017 году в микрорайоне «Южный» лиса отгоняла котов от мусорных контейнеров, собака нападала на зайца. А о ежах и говорить нечего — тут они частые гости. «Можно в зоопарк не ходить, — шутит наш собеседник. — Кто будет следующий: неужели медведь или дикий кабан?»



gomel.today
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