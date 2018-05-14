Только летом: полтысячи родителей на конгрессе в Гомеле обсудят планирование отдыха с малышами

Организаторы обещают поделиться информацией о прививках, летнем отдыхе для малышей и беременных женщин и ответить на все вопросы пришедших гостей. 19 мая Гомель станет четвертым областным центром Беларуси, где пройдет республиканский конгресс «Мама Pro».

«Мама Pro» — первая в нашей республике площадка для открытого общения будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. В течение дня родители могут детально обсудить со специалистами планирование беременности, осознанное погружение в родительские обязанности, воспитание и образование детей, укрепление здоровья семьи и многие другие актуальные темы. К слову, организаторы обещают затронуть ряд тем, которые эксперты еще не обсуждали в рамках этого мероприятия.

— Мы уже провели три конгресса, и каждый раз старательно анализировали пожелания будущих и состоявшихся родителей, а также оценивали актуальность некоторых вопросов в связи с сезонностью, — объясняет руководитель проекта «Мама Pro», врач акушер-гинеколог Диана Мардас. — Так, к лету мы включили в программу конгресса такие темы как профилактика и тактика действий при пищевых отравлениях, укусах насекомых, грамотная организация переездов и перелетов с ребенком на отдых. Специалисты объяснят, что должно быть в аптечке будущей мамы и малыша на отдыхе, обсудим тонкости путешествий для беременных женщин.

Отдельное внимание будет уделено теме прививок, и не только у детей, но и у взрослых, например, при планировании беременности.

— Прививать или не прививать детей — по этому поводу сегодня разгораются нешуточные страсти, — рассказывает участник конгресса, один из известнейших в нашей стране врачей-педиатров Дмитрий Чеснов. — Прививки необходимо делать всем детям обязательно, например, как показала практика последних месяцев, корью заболели именно непривитые дети. Благодаря соблюдению национального календаря прививок в Беларуси удалось справиться с многими грозными заболеваниями, например, с дифтерией, полиомиелитом, хотя дети в странах-соседках до сих пор болеют этим заболеваниями.

На конгрессе родители также смогут узнать о современных методах обезболивания родов, тактике действий в экстренных ситуациях, о гигиене ребенка с раннего возраста, принципах правильного питания и многом другом. Мамы и папы в формате открытого микрофона смогут задать экспертам любые волнующие вопросы.

Конгресс всегда поддерживают полезной информацией и приятными подарками для активных родителей бренды, которые заботятся о здоровье и комфорте молодых семей. Так, генеральный партнер проекта, компания «Беллакт», рассказывает о полезной «Формуле здорового развития» — комплексе витаминов В1, В6, D и кальция. Эти витамины благотворно влияют на внимание и память, активизируют познавательные функции мозга, помогают ребенку быть более устойчивым к неблагоприятным факторам внешней среды и способствуют укреплению костной ткани. Где их найти и как кушать, расскажут на примере «новинки»: для маленьких «почемучек» бренд выпустил линейку молочных продуктов для питания детей дошкольного и раннего школьного возраста «Вундеркини».

Кроме лекций родителей ждет и практический мастер-класс по здоровому питанию и правильным физическим нагрузкам до и после беременности от автомобильного партнера конгресса Volkswagen в Беларуси. Участники узнают о том, как проводить время за рулем без вреда для здоровья и восстановиться после родов, выполняя гимнастику и несложные упражнения прямо в машине.

Традиционно участники будут участвовать в интерактивных мероприятиях «Мама мечтает», проводимых Bella Baby Happy, а подарочным партнером проекта выступает Mothercare.

Организаторы подчеркивают: участие в конгрессе абсолютно бесплатно, но обязательна предварительная регистрация. Ожидается до четырехсот активных мам и пап. Само событие пройдет, напомним, 19 мая в Гомельском областном общественно-культурном центре. Мероприятие начнется в 10.00 и завершится в 18.30. Важно пройти онлайн-регистрацию на сайте www.mamapro.by либо по телефону +375 (29) 760-44-51.

СПРАВКА «Мама Pro» — первая офлайн- и онлайн площадка для взаимодействия будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер здравоохранения, социальной защиты, образования. Конгресс в Гомеле организован на базе информационного социально-благотворительного учреждения помощи детям и семьям «Бейби Стори» при поддержке Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Гомельского областного и городского исполнительных комитетов, кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО.



