Только летом: полтысячи родителей на конгрессе в Гомеле обсудят планирование отдыха с малышами

Организаторы обещают поделиться информацией о прививках, летнем отдыхе для малышей и беременных женщин и ответить на все вопросы пришедших гостей. 19 мая Гомель станет четвертым областным центром Беларуси, где пройдет республиканский конгресс «Мама Pro».
«Мама Pro» — первая в нашей республике площадка для открытого общения
будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер
здравоохранения, социальной защиты, образования. В течение дня родители
могут детально обсудить со специалистами планирование беременности,
осознанное погружение в родительские обязанности, воспитание и
образование детей, укрепление здоровья семьи и многие другие актуальные
темы. К слову, организаторы обещают затронуть ряд тем, которые эксперты
еще не обсуждали в рамках этого мероприятия.
— Мы уже провели три конгресса, и каждый раз старательно
анализировали пожелания будущих и состоявшихся родителей, а также
оценивали актуальность некоторых вопросов в связи с сезонностью, —
объясняет руководитель проекта «Мама Pro», врач акушер-гинеколог Диана
Мардас. — Так, к лету мы включили в программу конгресса такие темы как
профилактика и тактика действий при пищевых отравлениях, укусах
насекомых, грамотная организация переездов и перелетов с ребенком на
отдых. Специалисты объяснят, что должно быть в аптечке будущей мамы и
малыша на отдыхе, обсудим тонкости путешествий для беременных женщин.
Отдельное внимание будет уделено теме прививок, и не только у детей, но и у взрослых, например, при планировании беременности.
— Прививать или не прививать детей — по этому поводу сегодня
разгораются нешуточные страсти, — рассказывает участник конгресса, один
из известнейших в нашей стране врачей-педиатров Дмитрий Чеснов. —
Прививки необходимо делать всем детям обязательно, например, как
показала практика последних месяцев, корью заболели именно непривитые
дети. Благодаря соблюдению национального календаря прививок в Беларуси
удалось справиться с многими грозными заболеваниями, например, с
дифтерией, полиомиелитом, хотя дети в странах-соседках до сих пор болеют
этим заболеваниями.
На конгрессе родители также смогут узнать о современных методах
обезболивания родов, тактике действий в экстренных ситуациях, о гигиене
ребенка с раннего возраста, принципах правильного питания и многом
другом. Мамы и папы в формате открытого микрофона смогут задать
экспертам любые волнующие вопросы.
Конгресс всегда поддерживают полезной информацией и приятными
подарками для активных родителей бренды, которые заботятся о здоровье и
комфорте молодых семей. Так, генеральный партнер проекта, компания
«Беллакт», рассказывает о полезной «Формуле здорового развития» —
комплексе витаминов В1, В6, D и кальция. Эти витамины благотворно влияют
на внимание и память, активизируют познавательные функции мозга,
помогают ребенку быть более устойчивым к неблагоприятным факторам
внешней среды и способствуют укреплению костной ткани. Где их найти и
как кушать, расскажут на примере «новинки»: для маленьких «почемучек»
бренд выпустил линейку молочных продуктов для питания детей дошкольного и
раннего школьного возраста «Вундеркини».
Кроме лекций родителей ждет и практический мастер-класс по здоровому
питанию и правильным физическим нагрузкам до и после беременности от
автомобильного партнера конгресса Volkswagen в Беларуси. Участники
узнают о том, как проводить время за рулем без вреда для здоровья и
восстановиться после родов, выполняя гимнастику и несложные упражнения
прямо в машине.
Традиционно участники будут участвовать в интерактивных мероприятиях
«Мама мечтает», проводимых Bella Baby Happy, а подарочным партнером
проекта выступает Mothercare.
Организаторы подчеркивают: участие в конгрессе абсолютно бесплатно,
но обязательна предварительная регистрация. Ожидается до четырехсот
активных мам и пап. Само событие пройдет, напомним, 19 мая в Гомельском
областном общественно-культурном центре. Мероприятие начнется в 10.00 и
завершится в 18.30. Важно пройти онлайн-регистрацию на сайте
www.mamapro.by либо по телефону +375 (29) 760-44-51.
СПРАВКА
«Мама Pro» — первая офлайн- и онлайн площадка для взаимодействия
будущих и состоявшихся родителей с ведущими специалистами сфер
здравоохранения, социальной защиты, образования. Конгресс в Гомеле
организован на базе информационного социально-благотворительного
учреждения помощи детям и семьям «Бейби Стори» при поддержке
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Гомельского областного
и городского исполнительных комитетов, кафедры общественного здоровья и
здравоохранения БелМАПО.
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