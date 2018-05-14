Семь школ в Гомельском районе учавствуют в проекте по образованию для цыган

Реализующийся в Гомеле и районе проект по образованию для представителей цыганской национальности получит продолжение. К двум школам подключатся еще пять.

Диаспора рома в регионе — самая многочисленная в стране. Здесь проживает более трех тысяч цыган.

«Наша задача с одной стороны — социализировать детей рома, с другой — сохранить их самобытность, и в этом и есть трудность. Если мы будем их, говоря простым языком, переламывать, то не сохранится самобытность, цыганская нация потеряет себя. Поэтому здесь нужно искать золотую середину», — отметила в комментарии для БелаПАН директор общественного объединения «Социальные проекты» Нина Кекух.

«Социальные проекты» вовлекали в образовательный процесс не только детей рома, но и взрослых — организовали для них родительские клубы. Там цыгане могли получить консультации юристов, психологов, врачей.

Как отметила директор учреждения образования «Романо дром» Ольга Нечаева, основные проблемы цыганского сообщества сегодня — это трудоустройство взрослых, образование детей, непонимание между обществом и цыганским сообществом, проблема с паспортами, документами.

Последнюю проблему при активном участии «Романо дром» в Гомеле удалось практически решить, более ста человек за последнее время были паспортизированы.

Директор «Романо дром» подчеркнула, что благодаря проекту по образованию рома многие проблемы диаспоры удалось решить. Дети рома вовлекались в образовательный процесс, для них проводили экскурсии, педагоги дополнительно проводили занятия, что дало свой эффект.