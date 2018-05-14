Из-за боязни пожаров в Гомельской области запретили посещать леса

В последнее время лесные пожары перестали быть редкостью, и одна из причин — длительное отсутствие осадков. Поэтому в целях безопасности с 8 мая на Гомельщине введен запрет на посещение лесов.

В Гомельском городском отделе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что на данный период будут закрыты все шлагбаумы на съездах с дорог в леса, а предупреждающие таблички напомнят об ответственности за нарушение запрета.