В страшной аварии из-за лося в Могилевской области погиб самый титулованный автогонщик Гомельской области Юрий Семенчук



Второй погибший — также гомельчанин, картингист Артемий Каменок.

Пару часов назад появилась информация о шокирующей аварии в Кировском районе Могилевской области. Газета «СБ — Беларусь Сегодня» сообщила, что вчера, около половины десятого вечера, на трассе Минск — Гомель в Кировском районе Могилевской области под колеса Mersedes выскочил лось. В результате ДТП машина была практически уничтожена, а двое из трех человек, находившихся в салоне, погибли.

Чуть позднее читатели сообщили «Сильным новостям», что за рулем злополучного Мерседеса находился 43-летний Юрий Семенчук — известный белорусский автогонщик, пожалуй, самый титулованный участник различных ралли в Гомельской области.





Двумя другими пассажирами были его 20-летний сын Николай и 17-летний картингист Артемий Каменок. В результате Николай с травмами был доставлен в больницу в Бобруйске, а вот раллист Юрий Семенчук и десятиклассник Артемий Каменок погибли на месте.





Виновник ДТП — лось — погиб тоже.

Как позднее сообщил сайт ABW.by, Артемий вместе с командой возвращался с первых этапов чемпионата Беларуси, прошедших в Минске. На гонках в субботу и воскресенье гомельский гонщик дважды поднялся на подиум. Парню было всего 17 лет.