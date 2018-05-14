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В страшной аварии из-за лося в Могилевской области погиб самый титулованный автогонщик Гомельской области Юрий Семенчук

  • 14 мая 2018, 12:08
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Второй погибший — также гомельчанин, картингист Артемий Каменок.

Пару часов назад появилась информация о шокирующей аварии в Кировском районе Могилевской области. Газета «СБ — Беларусь Сегодня» сообщила, что вчера, около половины десятого вечера, на трассе Минск — Гомель в Кировском районе Могилевской области под колеса Mersedes выскочил лось. В результате ДТП машина была практически уничтожена, а двое из трех человек, находившихся в салоне, погибли.

Чуть позднее читатели сообщили «Сильным новостям», что за рулем злополучного Мерседеса находился 43-летний Юрий Семенчук — известный белорусский автогонщик, пожалуй, самый титулованный участник различных ралли в Гомельской области.


Двумя другими пассажирами были его 20-летний сын Николай и 17-летний картингист Артемий Каменок. В результате Николай с травмами был доставлен в больницу в Бобруйске, а вот раллист Юрий Семенчук и десятиклассник Артемий Каменок погибли на месте.


Виновник ДТП — лось — погиб тоже.

Как позднее сообщил сайт ABW.by, Артемий вместе с командой возвращался с первых этапов чемпионата Беларуси, прошедших в Минске. На гонках в субботу и воскресенье гомельский гонщик дважды поднялся на подиум. Парню было всего 17 лет.


gomel.today
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Люди в материале: Юрий Семенчук (2), Артемий Каменок (1)

Места: Гомель (22296), Могилев (514)

Метки: ДТП и ЧП (390), Авто (5254), Главное (5897)

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