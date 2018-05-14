Под Гомелем пассажир на ходу вышел из авто и оказался в травматологии

Вчера вечером в Гомельском районе поездка на авто плачевно закончилась для 28-летнего пассажира: мужчина на ходу вышел из Volkswagen Sharan.

Автомобиль ехал в направлении деревни Плесы. Во время движения пассажир, сидевший на переднем сидении, решил выйти их машины. Спешка привела к серьезным последствиям — сейчас молодой человек находится в травматологическом отделении, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.