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Под Гомелем пассажир на ходу вышел из авто и оказался в травматологии

  • 14 мая 2018, 11:39
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Вчера вечером в Гомельском районе поездка на авто плачевно закончилась для 28-летнего пассажира: мужчина на ходу вышел из Volkswagen Sharan.

Автомобиль ехал в направлении деревни Плесы. Во время движения пассажир, сидевший на переднем сидении, решил выйти их машины. Спешка привела к серьезным последствиям — сейчас молодой человек находится в травматологическом отделении, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.


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Места: Гомель (22296)

Метки: ДТП и ЧП (390), Авто (5254)

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