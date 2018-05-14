Страшная авария произошла вчера около половины десятого вечера на 147-ом километре трассы Минск — Гомель, на территории Кировского района. Под колеса легкового Mercedes, за рулем которого находился 43-летний житель Гомеля, выскочил лось.

По словам начальника отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгения Жилинского, в машине, помимо водителя, был его сын — 20-летний студент Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины и друг сына, тоже гомельчанин, десятиклассник одной из гомельских школ.

Удар был такой силы, что машину буквально покорежило. Сына водителя «скорая» увезла с места аварии в травматологию Бобруйской центральной больницы. Его отцу и приятелю, увы, медики помочь уже ничем не могли — от полученных травм те скончались на месте. Виновник ДТП — лось — не выжил тоже.