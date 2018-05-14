Поголовная модернизация промышленности не прошла бесследно. Помимо высоких убытков она принесла предприятиям огромное долговое бремя.

banki24.by сравнили знаковые публичные компании Беларуси по размеру долгов, которые нужно возвратить после 2018 года. Публичными компаниями являются ОАО и другие организации, которые обнародуют годовую финансовую отчетность.

Наибольшая долговая нагрузка лежит на Светлогорском ЦКК. Долгосрочные кредиты и займы этого предприятия на 1 января составили 1 686 млн BYN. За 2017 год долг комбината вырос на 19,9%. По краткосрочным обязательствам (со сроком уплаты в 2018 году) ЦКК также должен немало — 231,4 млн BYN.

На светлогорском предприятии никак не завершится комплексная модернизация. В комбинат вбуханы уже сотни миллионов китайских кредитов, но отдачи до сих пор нет. Кредиты гарантированы государством, а погашение идет ни шатко ни валко. В такой ситуации власти вынуждены пролонгировать долги предприятия.

Долгосрочный долг Евроторга на начало 2018 года был равен 1 274 млн BYN. В 2017 году эта компания столкнулась с ухудшением способности обслуживать кредиты. В октябре-2017 для рефинансирования старого долга Евроторг выпустил евробонды на 350 млн USD. В результате долгосрочные обязательства ритейлера выросли на 94,2%.

Долгосрочный долг Беларуськалия на 1 января составил 988 млн BYN. В отличие от Светлогорского ЦКК и Евроторга, калийный комбинат не наращивает, а снижает обязательства, так как имеет большую прибыль. К началу 2018-го нераспределенная прибыль предприятия достигла 2 158 млн BYN.

Размер долгосрочных обязательств Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине в начале 2018 года был равен 953,4 млн BYN. По итогам девальваций и модернизации завод понесло огромные убытки. БМЗ, как и многие госкомпании, получает финансовую поддержку — от урегулирования долгов за энергоносители до трансформации «плохих» кредитов в облигации.

На 1 января долгосрочные долги Белорусской железной дороги составляли 922,9 млн BYN. Только по облигациям БЖД должна 150 млн USD. Срок погашения облигаций БЖД наступает в 2019–2021 гг.

Высоки обязательства предприятий холдинга «Гомсельмаш». Головное предприятие (сам Гомсельмаш) должно 737,2 млн BYN, Гомельский завод литья и нормалей — 357,2 млн BYN.

На 1 января 512,5 млн BYN было должно еще одно гомельское предприятие — Гомельстекло, 511,7 млн BYN — минский МТЗ. Однако у этих компаний рисуются лучшие перспективы по сбыту, чем у печально известных цементных заводов и предприятий деревообработки.

К слову, цементные заводы Беларуси были должны кредиторам следующие суммы: Кричевцементношифер — 505,2 млн BYN, Белорусский цементный завод — 141,2 млн BYN, Красносельскстройматериалы — 103,4 млн BYN.

В деревообработке по размеру долгосрочных обязательств лидировали Гомельдрев (454,5 млн BYN), Мостовдрев (350,5 млн BYN), Речицадрев (327,1 млн BYN), Ивацевичдрев (231,9 млн BYN), Борисовдрев (197,8 млн BYN), Мозырский ДОК (186,4 млн BYN) и Витебскдрев (132,8 млн BYN). Только чтобы отбить старые долги, многим из этих предприятий придется отдавать всю прибыль за несколько пятилеток.