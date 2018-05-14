Майские грозы и до +25°С. Погода в Гомеле на неделю

Несмотря на теплую погоду, на текущей неделе гомельчанам придется помокнуть: синоптики предупреждают о грозах.

Начало недели будет ветренным. Порывы до 13 м/с, вечером возможен дождь, а столбик термометра не поднимется выше +20°С.

Но уже со вторника осадки отступят и значительно потеплеет: метеорологи обещают +25°С. В четверг днем дожди вновь заявят о себе и продлятся вплоть до выходных — в пятницу вероятность грозы составит 60%.