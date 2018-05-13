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На Сельмаше загорелась трехкомнатная квартира, отец и сын в больнице

  • 13 мая 2018, 12:31
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Вчера днем на первом этаже жилого дома загорелась квартира, дома находились 76-летний отец и 44-летний сын. Супруга хозяина в это время была на даче.

Инцидент произошел в доме по адресу ул. 50 лет завода Гомсельмаш, 20. Прибывшие на место происшествия спасатели тут же нашли пострадавших родственников и передали их медикам. Пенсионера с ожогами и его сына с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения» доставили в больницу.

Проводится проверка. Одна из версий возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в пресс-службе МЧС.







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