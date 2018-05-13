6 часов длился парад цыганского достоинства в областном центре. На празднике были эстрадные и народные песни, сольное и групповое исполнение под минус и а капелла и зажигательные танцы. Танцпол никогда не пустовал, присутствующие цыгане без усталости поддерживали танцами исполнителей, пели вместе с выступающими.
Царило веселье, драйв, доброжелательность, гостеприимство и гордость ромов за свою самобытную культуру.
«У цыганской общины тоже есть чему поучиться: авторитет старших, у них сильные семейные узы, они сохраняют свой язык и свою культуру. Наша задача — с одной стороны, помочь им максимально социализироваться, а с другой стороны, необходимо сохранить их самобытность», — рассказывает руководитель организации «Социальные проекты» Нина Кекух.
На празднике были представлены традиционные цыганские блюда (всех желающих угощали киселем с пампушками), предметы быта (особенно связанные с кочевание, коневодством), старые семейные фотографии, вышивка, рисунки, традиционный костюм.
Желающие могли покататься на настоящем цыганском фаэтоне, проводились мастер-классы по плетению бус и маникюру.
«Этот фестиваль поможет нам сблизиться, понять их культуру, и в будущем жить в хорошем соседстве», — считает Нина Кежух.
На фестиваль приехали цыгане из Калинковичей, Мозыря, Житковичей, Октябрьского, Могилева, Бобруйска и Жлобина.
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